Приезжий из Дагестана подвергся нападению в Северной Осетии из-за шорт

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двое мужчин в Северной Осетии избили посетителя магазина, одетого в шорты. Молодой человек из Дагестана пытался оправдаться, что его шорты достаточно длинные.

Как писал "Кавказский узел", претензии жителей северокавказских республик к внешнему виду туристов обсуждаются уже на протяжении многих лет. Власти Дагестана еще в 2021 году подготовили памятку для гостей республики, где говорилось, в частности, что мужчинам рекомендуется не надевать шорты. В 2023 году была выпущена обновленная версия памятки, где снова указывалось, что шорты, как и майки, носить в Дагестане не следует. В 2024 году дресс-код для туристов, исключающий "короткие шорты", был введен и в Кабардино-Балкарии.

Летом 2020 года дискуссия о том, уместно ли носить на улицах кавказских городов шорты, затронула и Северную Осетию. "В Осетии все иначе (чем в Дагестане): тут нет однородной религиозной массы, нет четких общепринятых правил поведения. Владикавказ вообще по сути город светский, и что, кто и от кого должен требовать – не понятно", - писал тогда в блоге на "Кавказском узле" Алан Цхурбаев. Тем не менее, в последующие годы вопрос уместности шорт регулярно возникал вновь: в 2024 году туристку в коротких шортах прогнали из торгового центра во Владикавказе. “Ее окружили женщины, они ругаются, кто-то тычет в женщину в шортах какой-то длинной палкой, похожей на кусок плинтуса (...) Я считаю, что лучшее, что могли бы сделать те продавщицы - это помочь подобрать даме в шортиках приличный наряд”, - написала автор блога “Блогерка. Северный Кавказ” на “Кавказском узле”.

Видео с избиением молодого человека в шортах в Северной Осетии опубликовал сегодня Telegram-канал Mash Gor. На записи, сделанной в помещении небольшого магазина, слышен диалог между посетителями.

Как следует из видео, двое мужчин, зайдя в торговый зал, сразу обратили внимание на находившегося внутри покупателя. “Шортики хорошие”, - заявил ему один из вошедших. “Они длинные, до колена”, - возражает молодой человек в шортах. Он также сообщает, что приехал из Дагестана.

Оппоненты заявляют, что длина шорт значения не имеет, после чего один из мужчин бьет приезжего из Дагестана в челюсть. Молодой человек упал на пол, после чего получил еще несколько ударов.

Продавец, который вышел из-за прилавка, попытался успокоить посетителей, но тоже получил удар по лицу. Также один из противников шорт, покидая магазин, швырнул в сторону продавца металлическую банку с напитком. Избитому жителю Дагестана, который пытался объяснить, что у него нет длинных штанов, мужчины рекомендовали немедленно переодеться.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.