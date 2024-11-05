Глава Минкурортов Кабардино-Балкарии прокомментировал дресс-код для туристов

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Введение дресс-кода для туристов в Кабардино-Балкарии является вынужденной мерой, выпустить такие рекомендации пришлось после того, как местные жители увидели двух загорающих на берегу реки топлесс девушек.

Как информировал "Кавказский узел", в республиках Северного Кавказа, в том числе в Кабардино-Балкарии, неоднократно поднимался вопрос о законодательном введении дресс-кода для туристов, поведение и стиль одежды которых, по мнению местных жителей, нарушают традиции и обычаи Кавказа. В июле Минкурортов Кабардино-Балкарии заявило, что туристы должны соблюдать обычаи и традиции республики и не надевать чрезмерно короткие юбки, короткие шорты и платья с глубоким декольте. Жителей Кабардино-Балкарии удивили рекомендации, по их словам, властям лучше озаботиться плохим состоянием туристических объектов и проблемой со стихийными свалками.

Исполняющий обязанности министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуков на пресс-конференции прокомментировал июльское заявление ведомства о введении дресс-кода для отдыхающих, пишет 3 ноября "Турдом".

Шогенцуков назвал введение дресс-кода "вынужденной мерой". По его словам, выпустить такие рекомендации пришлось после того, как "две нимфы" загорали топлесс на берегу реки, и их увидели местные жители. "Никаких претензий на улицах к обычным туристам никто не предъявляет, нужно просто одеваться прилично", - добавил и.о.министра.

Также Шогенцуков добавил, что Кабардино-Балкария - "светская республика, где свободно и легко, нет напрягов и жестких ограничений". Глава Минкурортов дал личную гарантию, что туристам ничего в республике не угрожает. "В плане безопасности даю личную гарантию, что здесь вы будете чувствовать себя свободно и ваши дети тут будут как у себя дома", - сказал он.

Рассказал и.о.министра и про количество отдыхающих. По его словам, за девять месяцев года Кабардино-Балкария приняла полтора миллиона туристов, что соответствует турпотоку за весь прошлый год. Таким образом, добавил он, по итогам года возможен рекорд.

Больше всего туристов, отметил и.о.министра, принимает Приэльбрусье. Загрузка отелей в настоящее время достигает 50%, к середине декабря свободных мест может вообще не остаться. Рост турпотока он назвал взрывным, так как ежегодно количество отдыхающих увеличивается на 20-30%.

Напомним, претензии к туристам за внешний вид высказывали также ранее жители Карачаево-Черкесии и Дагестана. В 2023 году Минтуризма Дагестана выпустило памятку для гостей, рекомендовав им носить "скромную" одежду и соблюдать местные правила поведения. Некоторые артисты, в том числе рэперы MC Doni, Элджей, поп-певец Стас Михайлов, были вынуждены отменить концерты в Махачкале, говорится в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

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