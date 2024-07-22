Озабоченность властей дресс-кодом для туристов удивила жителей Кабардино-Балкарии

22 июля 2024, 11:24

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Туристы должны соблюдать обычаи и традиции Кабардино-Балкарии и не надевать чрезмерно короткие шорты, женщинам не следует надевать чрезмерно короткие юбки, а также платья с глубоким декольте, заявило Минкурортов республики. Властям стоит озаботиться плохим состоянием туристических объектов и проблемой со стихийными свалками, чем вводить правила, противоречащие светским устоям, заявили жители республики, комментируя в соцсети заявление министерства.

Как информировал "Кавказский узел", в республиках Северного Кавказа, в том числе в Кабардино-Балкарии, неоднократно поднимался вопрос о законодательном введении дресс-кода для туристов, поведение и стиль одежды которых, по мнению местных жителей, нарушают традиции и обычаи Кавказа. В январе 2022 года в Кабардино-Балкарии резонанс вызвали фотографии в купальниках, сделанные туристками на Домбае.

В Кабардино-Балкарии продолжают действовать жесткие ограничения и требования к туристам, касающиеся формы одежды. При посещении общественных мест в жаркую погоду туристы должны быть одеты в майки и футболки, закрывающие живот, а юбки и шорты не должны быть длиной выше колена. Одежда также не должна быть прозрачной, облегающей, а платья не должны иметь глубокого декольте, заявило Минкурортов республики.

"Отдельная тема – пляжный отдых. В Кабардино-Балкарской Республике принято купаться и загорать в предусмотренных для этого местах. Оголение интимных частей тела категорически недопустимо", – сказано в сообщении, опубликованном 19 июля на странице министерства в соцсети "ВКонтакте".

Напоминание Минкурортов Кабардино-Балкарии туристам о дресс-коде опубликовал 21 июля Instagram*-паблик patriot_kbr, на который подписано около 403 тысяч пользователей. На 11.00 мск 22 июля этот пост набрал 51 отметку "нравится" и 469 комментариев.

"Удивило странное заявление министерства, лучше бы к туристам и жителям республики обратились, чтобы не лежали кучи мусора, фантиков, пластиковых бутылок в общественных местах. Совесть не позволяет пройти мимо, где вижу, поднимаю и несу к мусорке. А кто как одевается, это его личное дело, главное сохранять порядочность", – заявил пользователь happiness_is_there_07.

"Я родилась и выросла в Кабардино-Балкарии, это моя родина. И я ношу юбки и шорты выше колен. Мне теперь что домой к себе не приезжать?" – задалась вопросом asya.spain.

"Минкурортов, обратите свой внимательный взор на Нижнее Голубое озеро. Его же уже нет. Им невозможно любоваться, разве что с высоты птичьего полёта. Оно завешано тряпьем и всяким хламом торговцев. К самым живописным местам озера не подступиться. Пара узеньких мест для обзора и всё. Вы увлеклись измерением декольте и шорт и забыли о своих прямых обязанностях. Люди едут любоваться красотой природы", – отметила elenaraish.

"Такими темпами от светской республики ничего не останется. Я ещё не сталкивалась в городе и за его пределами с тем, чтобы кто-то одевался уж слишком откровенно", – заметил пользователь rose_flower02.

"Каждый раз радуюсь, что люди красиво одеты, веселые, позитивные, приезжают туристы наконец-то, в республику, деньги завозят. А вы что хотите сделать? Почему вы со своими проблемами в голове не разбираетесь, а выносите всё вот так? Какая беда случится если шорты выше колена? Ноги сломаются? <…> Не мусульманская республика, светская. Никто не вправе решать кому и что носить, если это не представляет угрозы для окружающих. Никто не вправе делать замечания. Не нравится – не одевайтесь так, нечего лезть со своими советами", – заявила пользователь mihailcol.

"Не уподобляйте, пожалуйста, нашу прекрасную республику стране третьего мира. Пусть туристы одеваются как хотят. Вот, а если в Москве введут дресс-код, чтобы никакой бороды, никаких хиджабов? Мне интересно, соблюдали бы их обычаи и традиции? У них же так не принято. Почему приезжие должны в нашей республике соблюдать это всё?" – поинтересовалась mariannah_kudaeva.

"А Минкурортов не хочет порядок навести в местах массового отдыха? Сегодня были на речке, я такого давно не видела – тонны мусора везде. Вот на что смотрите, а не на тех, у кого шорты выше колена", – написал пользователь oad_16.

Напомним, претензии туристам за внешний вид высказывали также ранее жители Карачаево-Черкесии и Дагестана. В 2023 году Минтуризма Дагестана выпустило памятку для гостей, рекомендовав им носить "скромную" одежду и соблюдать местные правила поведения. Некоторые артисты, в том числе рэперы MC Doni, Элджей, поп-певец Стас Михайлов, были вынуждены отменить артисты в Махачкале, говорится в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

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