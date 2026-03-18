Кавказский узел

09:11, 18 марта 2026

Здание медцентра повреждено в Краснодаре при ударе БПЛА

Поврежденный медцентр в Краснодаре. 18 марта 2026 г. Скриншот фото из телеграм-канала «Оперативный штаб - Краснодарский край»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодаре в результате атаки беспилотников повреждены медцентр, ресторан, несколько жилых домов и автомобили. В Юбилейном микрорайоне в связи с обрывом ЛЭП частично отключено электричество.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в Краснодаре в результате атаки БПЛА погиб человек. Также в городе повреждены три многоквартирных дома.

В результате атаки БПЛА обломки беспилотников повредили кровлю медцентра в Юбилейном микрорайоне Краснодара и линию электропередачи, сообщил в своем телеграм-канале мэр Евгений Наумов.

"Идёт ликвидация возникшего пожара. В микрорайоне частично отключено электроснабжение. В этом же микрорайоне фрагменты БПЛА упали ещё по двум адресам - во двор МКД, во двор частного дома. Повреждений инфраструктуры нет", - написал он.

Также обломки БПЛА обнаружены во дворе частного дома в Фестивальном микрорайоне, а в соседнем многоэтажном доме "пострадало остекление".

В Центральном округе города фрагменты дрона повредили несколько машин на парковке отеля. "Также повреждены кровля и стена ресторана в этом округе. В здании выбиты окна", - сообщил чиновник.

В Прикубанском округе обломки БПЛА упали на кровлю многоэтажного дома. "Разрушен балкон одной квартиры. Есть повреждённые осколками автомобили. По всем адресам работают специальные и оперативные службы. По предварительной информации пострадавших нет", - говорится в публикации.

По состоянию на 09.10 мск, под публикациями Наумова не размещено ни одного комментария, и возможность оставлять комментарии отключена.

Минувшей ночью в Краснодарском крае были сбиты 42 беспилотника, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны. Согласно публикации, еще 13 дронов сбиты над акваторией Черного моря, шесть – над акваторией Азовского моря.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Напомним, 20 февраля в результате атаки беспилотников в Краснодаре был ранен человек, ему оказали первую помощь на месте. По данным властей, обломки дрона упали около гаражного кооператива "в промзоне", однако поблизости расположены частные и многоквартирные жилые дома. 

В Адлерском районе Сочи 3 августа 2025 года женщина получила осколочные ранения в результате атаки беспилотника, произошедшей около нефтебазы и гаражного кооператива на улице Авиационной.

В июле того же года район этого гаражного кооператива также стал эпицентром инцидента с беспилотником. В ночь на 24 июля там погибли две женщины, еще 11 человек пострадали. Арендаторы гаражей после инцидента пожаловались, что не получили компенсаций за утраченное имущество. Сочинцы пояснили, что эти гаражи приспособлены для жилья, и там живут люди.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:58, 18 марта 2026
Один человек погиб во время атаки БПЛА в Краснодаре
Момент инцидента: мужчина установил свиную голову на ограду мечети аула Козет. Кадр видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=_P-yrNDfTIY
03:26, 18 марта 2026
Юристы оценили вынесенный жителю Анапы приговор за свиную голову у мечети в Адыгее
Администрация Краснодара. Фото: freemedia.io
21:52, 17 марта 2026
Власти Краснодара отправили митинг против блокировки Telegram на окраину города
Сотрудник полиции ведет мужчину в наручниках в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:57, 17 марта 2026
Житель Абхазии получил срок за героизацию Шамиля Басаева
Евгений Филиппов. Фото: evgeniiFilippov23 / Telegram
17:59, 17 марта 2026
Глава Минздрава Кубани задержан в связи с незаконным обогащением
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Администрация Краснодара. Фото: freemedia.io
17 марта 2026, 21:52
Власти Краснодара отправили митинг против блокировки Telegram на окраину города

Евгений Филиппов. Фото: evgeniiFilippov23 / Telegram
17 марта 2026, 17:59
Глава Минздрава Кубани задержан в связи с незаконным обогащением

Сотрудник полиции задерживает подростка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17 марта 2026, 15:01
Второй подросток арестован в Адыгее по делу о диверсии

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17 марта 2026, 12:06
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за уклонение от службы

Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Показать больше