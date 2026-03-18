Здание медцентра повреждено в Краснодаре при ударе БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодаре в результате атаки беспилотников повреждены медцентр, ресторан, несколько жилых домов и автомобили. В Юбилейном микрорайоне в связи с обрывом ЛЭП частично отключено электричество.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в Краснодаре в результате атаки БПЛА погиб человек. Также в городе повреждены три многоквартирных дома.

В результате атаки БПЛА обломки беспилотников повредили кровлю медцентра в Юбилейном микрорайоне Краснодара и линию электропередачи, сообщил в своем телеграм-канале мэр Евгений Наумов.

"Идёт ликвидация возникшего пожара. В микрорайоне частично отключено электроснабжение. В этом же микрорайоне фрагменты БПЛА упали ещё по двум адресам - во двор МКД, во двор частного дома. Повреждений инфраструктуры нет", - написал он.

Также обломки БПЛА обнаружены во дворе частного дома в Фестивальном микрорайоне, а в соседнем многоэтажном доме "пострадало остекление".

В Центральном округе города фрагменты дрона повредили несколько машин на парковке отеля. "Также повреждены кровля и стена ресторана в этом округе. В здании выбиты окна", - сообщил чиновник.

В Прикубанском округе обломки БПЛА упали на кровлю многоэтажного дома. "Разрушен балкон одной квартиры. Есть повреждённые осколками автомобили. По всем адресам работают специальные и оперативные службы. По предварительной информации пострадавших нет", - говорится в публикации.

По состоянию на 09.10 мск, под публикациями Наумова не размещено ни одного комментария, и возможность оставлять комментарии отключена.

Минувшей ночью в Краснодарском крае были сбиты 42 беспилотника, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны. Согласно публикации, еще 13 дронов сбиты над акваторией Черного моря, шесть – над акваторией Азовского моря.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Напомним, 20 февраля в результате атаки беспилотников в Краснодаре был ранен человек, ему оказали первую помощь на месте. По данным властей, обломки дрона упали около гаражного кооператива "в промзоне", однако поблизости расположены частные и многоквартирные жилые дома.

В Адлерском районе Сочи 3 августа 2025 года женщина получила осколочные ранения в результате атаки беспилотника, произошедшей около нефтебазы и гаражного кооператива на улице Авиационной.

В июле того же года район этого гаражного кооператива также стал эпицентром инцидента с беспилотником. В ночь на 24 июля там погибли две женщины, еще 11 человек пострадали. Арендаторы гаражей после инцидента пожаловались, что не получили компенсаций за утраченное имущество. Сочинцы пояснили, что эти гаражи приспособлены для жилья, и там живут люди.