Один человек погиб во время атаки БПЛА в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки беспилотников в Краснодаре погиб человек, в городе повреждены три дома. Еще два дома получили повреждения в Сочи.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта в Славянске-на-Кубани был госпитализирован человек, получивший травму в результате воздушной атаки.

В результате атаки беспилотников в Краснодаре погиб один человек, сообщил в своем телеграм-канале сегодня глава Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, беспилотники ударили по многоквартирным домам в Краснодаре, повреждены три дома. В одной из квартир произошел пожар. В другом доме беспилотник упал без возгорания после удара о стены, а в третьем доме фрагменты БПЛА были обнаружены на балконе.

Ранее во время атаки на Сочи получили повреждения два дома в Лазаревском районе городе. В одном случае частично поврежден участок крыши четырехэтажного дома, в другое - задело навес и кровлю частного домовладения, возгораний нет, информирует Оперативный штаб Краснодарского края.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.