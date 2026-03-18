Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть

Суд приговорил к шести годам колонии Ислама Элесханова, признав его виновным в уклонении от военной службы во время мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Элесханов 17 марта был признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ (предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы), сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Элесханов без уважительных причин 8 апреля 2025 года - " в период мобилизации", - не явился к установленному времени на службу в воинскую часть.

"13 января 2026 года Элесханов был обнаружен сотрудниками полиции в Моздоке, а с 8 апреля 2025 года до 13 января 2026 года Элесханов проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в публикации.

Подсудимый полностью признал вину "и высказал сожаление о содеянном". Кроме того суд установил, что Элесханов был признан виновным Новочеркасским гарнизонным военным судом по статье превышение должностных полномочий 1 и приговорен к лишению свободы на три года и три месяца условно.

"Таким образом, подсудимому назначено окончательное наказание по совокупности приговоров в виде реального лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима", - сообщил суд.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый - Ислам Элесханов. Дело поступило в суд 6 марта, и на первом же заседании был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".