Юристы объяснили принципы административного надзора на примере дела Саутиевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Статьи, по которым были осуждены Зарифа Саутиева и другие лидеры протеста в Ингушетии, обязывают суд устанавливать административный надзор за освободившимися из заключения, при этом фигурантам "Ингушского дела" установлены максимально возможные сроки надзора.

Как писал "Кавказский узел", в марте суд в Ингушетии установил административный надзор на восемь лет над освободившейся в декабре 2024 года из колонии фигуранткой "Ингушского дела" Зарифой Саутиевой. Ей необходимо раз в месяц отмечаться в отделении, запрещено выезжать за пределы России и посещать массовые мероприятия. В феврале суд в Адыгее установил 2,5 года административного надзора над блогером Асхабали Алибековым, - в его случае меры предусматривают принудительное определение места жительства, необходимость пребывания дома после 22.00 и запрет на посещение общественных мест.

Особенности административного надзора в России “Кавказскому узлу” прокомментировали адвокат Евгений Смирнов и его коллега, говоривший на условиях анонимности. Оба адвоката отметили, что не слышали о случаях, когда удавалось бы опротестовать назначение административного надзора по суду.

Административный надзор устанавливается на основании действующего закона как перечень обязанностей и ограничений для людей, освобождающихся из мест лишения свободы. Сроки надзора привязаны к срокам судимости. “Если надзор соответствует этим срокам, то он правомерен”, - сообщил Евгений Смирнов.

По словам адвоката, отдельных видов надзора не существует, а ограничения устанавливаются судом индивидуально, в зависимости от того, за что был осужден человек. “Например, для осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних обязательно установят ограничения не приближаться к детским учреждениям”, - заметил Смирнов.

Уклонение от надзора предусматривает административную (штраф и арест), а также уголовную ответственность. “В случае злостного нарушения будет уже уголовная ответственность - до года лишения свободы”, - заявил он.

Адвокат, говоривший на условиях анонимности, назвал административный надзор за освобожденными из заключения профилактической мерой. “Эта мера нужна для того, чтобы государство знало, что происходит с людьми, которые освободились. Поэтому они должны встать на учет", - пояснил он.

Для статей, по которым была осуждена Зарифа Саутиева - об организации насилия против представителей власти и участии в экстремистском сообществе, - назначение надзора является обязательным. “В таком случае суд не может принять решение о том, что надзор не нужен, он может только утвердить тот список запретов, который был подготовлен МВД. Что касается срока надзора, то это законные, хотя и максимальные сроки, которые можно назначить по этим статьям”, - заявил он.

Адвокат также уточнил, что при нарушении условий надзора к освободившемуся из заключения может быть применена еще одна мера. “Первоначально будет идти ужесточение условий надзора, - и только если это не остановит человека, речь пойдет о привлечении к ответственности”, - подчеркнул он.