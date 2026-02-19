Суд назначил административный надзор за Асхабали Алибековым

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Среди мер надзора за блогером - принудительное определение места жительства, необходимость пребывания дома после 22 часов и запрет на посещение общественных мест.

Как писал "Кавказский узел", ранее в суд поступил иск силовиков с требованием установить административный надзор за уроженцем Дагестана Асхабали Алибековым после его освобождения из колонии.

9 октября 2024 года суд в Казани приговорил блогера из Новороссийска, уроженца Дагестана Асхабали Алибекова к двум годам и четырем месяцам колонии. Верховный суд Татарстана сократил срок наказания на четыре месяца, осужденный решил не подавать кассационную жалобу. По версии следствия, Асхабали Алибеков при задержании нанес одному из полицейских два удара по ноге. Блогер заявил в суде, что ударил силовика случайно, так как ему заламывали руки.

Теучежский районный суд Адыгеи удовлетворил требование прокуратуры об установлении за блогером Асхабали Алибековым, находящемся в ИК-1, административного надзора, сообщила вечером 18 февраля корреспонденту «Кавказского узла» его жена Патимат.

«Его приговорили к 2,5 годам надзора. При этом заседание 17 февраля было проведено с нарушениями – наш адвокат не могла приехать, но суд не перенесли, а провели в ее отсутствие. Мы обязательно будем обжаловать это решение», - заявила она.

Патимат Алибекова рассказала, что среди уже установленных для ее мужа ограничений – принудительное определение места жительства (поскольку у Алибекова не было постоянного адреса), необходимость пребывания дома после 22.00 и запрет на посещение общественных мест.

«Тут даже прокурор вмешался, попросив утонить, какие места муж не может посещать. Фактически эти ограничения привязывают его к месту выбранного судом адреса. Кроме того, запрет на нахождение вне дома поле 22.00 не даст ему возможности устроиться на нормальную работу – он даже охранником работать не сможет», - заявила она.

По словам П. Алибековой, возможно, есть и другие ограничения, о которых станет известно, когда она получит полный текст приговора.

По словам краснодарского адвоката Кондрата Горишнего, административный надзор юридически не является наказанием, а формой контроля.

«Это не дополнительное искупление вины, а оценка риска рецидива. Вместе с тем, практика его применения массовая и расширяющаяся. Суды по умолчанию устанавливают надзор при наличии формальных оснований. Чаще всего подпадают под надзор рецидивисты, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также лица с непогашенной судимостью, например, против половой неприкосновенности, терроризм», - отметил юрист.

«Однако фактически можно говорить о том, что административный надзор - продолжающееся наказание, ввиду схожести применяемых ограничений с уголовными, наличия уголовной ответственности за нарушение условий надзора и длительности действия ограничений при надзоре», - заключил Горишний.

Напомним, в мае 2022 года Асхабали Алибеков был признан виновным по административной статье о дискредитации военных. Еще один протокол по этой статье в отношении Алибекова поступил в суд 8 июня 2022 года. Суд вновь признал его виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 50 тысяч рублей. В марте 2023 года Алибеов был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы. Суд признал, что видеоролик, который уроженец Дагестана разместил в своем YouTube-канале "Дикий десантник", дискредитировал армию. 10 ноября 2023 года стало известно, что Алибеков вышел на свободу. Он пожаловался на условия в колонии.

В феврале 2024 года силовики задержали Алибекова на железнодорожном вокзале Казани, сняв его с поезда. По версии полицейских, они предложили Алибекову проследовать в отдел для составления протокола по статье о дискредитации армии, но он отказался. По словам блогера, его сразу стали бить. В тот же день суд арестовал Асхабали Алибекова на 15 суток, признав его виновным в неповиновении силовикам. Из здания суда блогера увезли в больницу, а во время заседания к нему вызвали скорую из-за подозрения на сотрясение мозга. Инцидент на вокзале стал поводом для уголовного преследования Алибекова по обвинению в применении насилия к сотруднику полиции.