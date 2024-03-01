Блогер Алибеков заподозрен в применении насилия к силовику

01 марта 2024, 21:26

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Уроженец Дагестана, автор YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибеков, отбывающий в Казани административный арест, подозревается в применении насилия к сотруднику полиции, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", суд в Казани поместил под арест на 15 суток уроженца Дагестана, автора YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибекова. В суд к нему вызвали скорую помощь из-за подозрения на сотрясение мозга, после заседания блогера отправили в больницу. Сам Алибеков сообщил, что приехал в Казань подавать заявление в избирком для того, чтобы стать наблюдателем на президентских выборах.

23 марта 2023 года уроженец Дагестана Асхабали Алибеков был приговорен судом к году и двум месяцам лишения свободы, суд признал, что видеоролик, который он разместил в своем YouTube-канале, дискредитировал армию. 10 ноября 2023 года стало известно, что Алибеков вышел на свободу. Он пожаловался на условия в колонии.

Асхабали Алибеков подозревается по делу о применении неопасного насилия к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК РФ) при задержании в Казани. По версии следствия, он нанес одному и полицейских два удара по ноге, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Адвокат также сообщил, что после приговора суда Алибекова обследовали, диагностировав ушиб, гематому, ссадину и рекомендовав амбулаторное наблюдение у врача по месту жительства.

Алибеков на видео из изолятора временного содержания, которое опубликовано в его YouTube-канале 28 февраля, сообщил, что должен освободиться после административного ареста 5 марта, но предполагает, что его "примут" по уголовному делу. По его словам, помимо дела о применении насилия к представителю власти, против него могут быть возбуждены дела об оскорблении представителя власти и дискредитации армии. Он также сообщил, что у семьи пока нет денег на адвоката, и попросил помощи подписчиков.

В начале мая 2018 года Алибеков планировал поездку на акцию оппозиции в Москву, но был задержан в Краснодаре. В июле того же года условный трехлетний срок Алибекову был заменен на реальный после пяти суток административного ареста за неповиновение полиции.

Алибеков известен по своему YouTube-каналу как "Дикий десантник". 9 сентября 2022 года, он был задержан в Новороссийске. В мае того же года он был признан виновным по административной статье о дискредитации военных. Еще один протокол по статье о дискредитации военных в отношении Алибекова поступил в суд 8 июня 2022 года. Суд признал его виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 50 тысяч рублей. 2 ноября 2022 года правозащитники признали Алибекова политзаключенным и потребовали прекратить его уголовное преследование.

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