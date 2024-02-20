20 февраля 2024, 19:04

Асхабали Алибеков арестован на 15 суток за неповиновение полиции

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Суд в Казани поместил под арест на 15 суток уроженца Дагестана, автора YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибекова. В суд к нему вызвали скорую помощь из-за подозрения на сотрясение мозга, после заседания блогера отправили в больницу.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Казани задержали на железнодорожном вокзале уроженца Дагестана, автора YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибекова.

23 марта 2023 года уроженец Дагестана Асхабали Алибеков был приговорен судом к году и двум месяцам лишения свободы, суд признал, что видеоролик, который он разместил в своем YouTube-канале, дискредитировал армию. 10 ноября 2023 года стало известно, что Алибеков вышел на свободу. Он пожаловался на условия в колонии.

Суд арестовал Асхабали Алибекова на 15 суток, его признали виновным в неповиновении сотрудникам полиции. Из суда здания суда блогера увезли в больницу, во время заседания к нему вызвали скорую из-за подозрения на сотрясение мозга, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

В суде сотрудники полиции заявили, что они предложили Алибекову проследовать в отдел для составления протокола по статье о дискредитации вооруженных сил России, но он отказался. По словам блогера, его сразу стали бить.

Алибеков сообщил, что приехал в Казань подавать заявление в избирком для того, чтобы стать наблюдателем на президентских выборах. Он собирался провести в городе целый месяц, говорится в публикации.

В видео из здания суда, которое Алибеков записал до заседания, он рассказал, что его ждали у поезда. "Вчера я прибыл в Казань, только начала выходить с поезда и возле перрона меня ждали 15 человек, из которых шестеро в масках", - заявил Алибеков. По его словам, силовики проверили у него документы, но не представились и не назвали основания, по которым он должен пройти в отдел. "Набросились, заломили руки, закрутили. Ночь провел в обезьяннике", - рассказал он на видео, опубликованном сегодня в его YouTube-канале.

ОН отметил, что силовики действовали жестко. "Смотрите разбили лицо, лицом в асфальт. Короче, оскорбляли, забивали, унижали в отделе. Наручники не снимали два часа, не поили, не кормили, в туалет не выводили, воду не давали", - рассказал он. Алибеков уверен, что задержание связано с тем, чтобы помешать ему наблюдать за выборами.

В начале мая 2018 года Алибеков планировал поездку на акцию оппозиции в Москву, но был задержан в Краснодаре. В июле того же года условный трехлетний срок Алибекову был заменен на реальный после пяти суток административного ареста за неповиновение полиции. 

Алибеков известен по своему YouTube-каналу как "Дикий десантник". 9 сентября 2022 года, он был задержан в Новороссийске. В мае того же года он был признан виновным по административной статье о дискредитации военных. Еще один протокол по статье о дискредитации военных в отношении Алибекова поступил в суд 8 июня 2022 года. Суд признал его виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 50 тысяч рублей. 2 ноября 2022 года правозащитники признали Алибекова политзаключенным и потребовали прекратить его уголовное преследование.

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Примечание:

"Блогер Алибеков арестован по делу о фейках", "Житель Горячего Ключа оштрафован на 30 тысяч за комментарий в соцсети", "Житель Сириуса оштрафован за дискредитацию военных".

Автор: "Кавказский узел"

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