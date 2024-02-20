Асхабали Алибеков. Кадр видео канала "Дикий десантник" https://www.youtube.com/watch?v=pgXra9fVrsI

20 февраля 2024, 09:12

Асхабали Алибеков задержан в Татарстане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Казани силовики задержали уроженца Дагестана, автора YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибекова, сняв его с поезда, рассказала супруга блогера.

Как информировал "Кавказский узел", 23 марта 2023 года уроженец Дагестана Асхабали Алибеков был приговорен судом к году и двум месяцам лишения свободы, суд признал, что видеоролик, который он разместил в своем YouTube-канале, дискредитировал армию. 10 ноября 2023 года стало известно, что Алибеков вышел на свободу. Он пожаловался на условия в колонии.

Полицейские в Казани сняли с поезда Асхабали Алибекова и задержали его. Об этом рассказала его супруга. Причины задержания Алибекова пока неизвестны, передало сегодня "ОВД Инфо"*.

На 09.10 мск на сайте управления МВД по Татарстану, а также на сайте следственного управления СКР по республике нет сообщений о задержании Алибекова.

Напомним, в 2017 году Асхабали Алибеков был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Военный суд установил, что он, будучи заместителем командира взвода, ударил в лицо младшего по званию, сломав ему челюсть. Алибеков полностью признал вину. В марте 2018 года он сообщил в своем видеоблоге, что после призыва к президенту России Владимиру Путину оставить пост президента был уволен со службы на флоте и получил угрозы в адрес своей семьи.

В начале мая 2018 года Алибеков планировал поездку на акцию оппозиции в Москву, но был задержан в Краснодаре. В июле того же года условный трехлетний срок Алибекову был заменен на реальный после пяти суток административного ареста за неповиновение полиции. 

Алибеков известен по своему YouTube-каналу как "Дикий десантник". 9 сентября 2022 года, он был задержан в Новороссийске. В мае того же года он был признан виновным по административной статье о дискредитации военных. Еще один протокол по статье о дискредитации военных в отношении Алибекова поступил в суд 8 июня 2022 года. Суд признал его виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 50 тысяч рублей. 2 ноября 2022 года правозащитники признали Алибекова политзаключенным и потребовали прекратить его уголовное преследование.

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Примечание:

"Блогер Алибеков арестован по делу о фейках", "Житель Горячего Ключа оштрафован на 30 тысяч за комментарий в соцсети", "Житель Сириуса оштрафован за дискредитацию военных".

Автор: "Кавказский узел"

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