Алибеков после освобождения пожаловался на условия в колонии

14 ноября 2023, 15:23

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Блогер Асхабали Алибеков, вышедший на свободу после отбытия наказания за дискредитацию армии, пожаловался на качество питания и медпомощи в колонии, и рассказал, что его письма с жалобами на условия не доходили адресатам. Он отметил, что намерен и дальше продолжать вести свой блог.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта суд в Новороссийске приговорил Асхабали (также упоминается как Асхаб) Алибекова к году и двум месяцам лишения свободы, признав, что видеоролик, который блогер разместил в своем YouTube-канале "Дикий десантник", дискредитировал армию. Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор. 10 ноября Алибеков вышел на свободу из колонии в Апшеронске, отбыв срок наказания по делу о дискредитации армии.

Блогер был обвинен в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ, предусматривает до трех лет лишения свободы). 29 сентября 2022 года мера пресечения 51-летнему Асхабали Алибекову была изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу. Следователи добились его ареста после того, как Алибеков отказался носить браслет для отслеживания перемещений, сообщила его супруга

Блогер Асхабали Алибеков, известный по своему YouTube-каналу как "Дикий десантник" рассказал, что при освобождении из колонии ее представители запрещали вести видеосъемку, угрожая тем, что он "здесь останется. "Потом, когда мы ехали на маршрутке, ее сопровождала одна машина, останавливавшаяся каждый раз, когда маршрутка делала остановку", - рассказал Алибеков корреспонденту "Кавказского узла". Однако, по его словам, других действий силовики не предприняли.

Алибеков назвал "ужасными" условия в колонии в Апшеронске, где он отбывал наказание. "Во-первых, плохая еда. Кормили хуже чем свиней – комбикорм, овес с камнями, каши. Я-то человек военный, могу и лягушку съесть, но другим явно было плохо. Только при приезде разных комиссий на столах появлялось масло, мясо, так что мы даже шутили, что лучше бы комиссии приезжали почаще. Во-вторых, фактическое отсутствие медицинской помощи", - сказал он. По его словам, он жаловался на плохое медобслуживание руководству колонии, но так и не добился результата.

Блогер также отметил, что его письма подвергались частичной цензуре - письма с жалобами не пропускались, хотя письма к родным доходили. Алибеков рассказал, что в отношении него были и провокации, в частности, на него пытались нападать заключенные, а также были попытки спровоцировать на неосторожные слова, вероятно, чтобы возбудить новое

дело. "Но я за несколько лет научился себя вести и старался не обострять ситуацию", - рассказал Алибеков.



Алибеков сообщил, что намерен продолжить свою блогерскую деятельность. "Я не собираюсь этот прекращать. Я и на суде это говорил – пока я жив и здоров, я буду это делать", - заявил он.

По данным на 15.00 14 ноября в YouTube-канале Алибекова "Дикий десантник" с 10 ноября опубликовано лишь видео его освобождения из колонии.

Напомним, Алибеков был задержан 9 сентября 2022 года в Новороссийске. В мае того же года он был признан виновным по административной статье о дискредитации военных. Алибеков заявил, что не согласен с решением суда. Еще один протокол по статье о дискредитации военных в отношении Алибекова поступил 8 июня 2022 года в суд после того, как блогер разместил в интернете ролик с пацифистским призывом. Суд признал блогера виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

2 ноября 2022 года правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Алибекова политзаключенным и потребовал прекратить его уголовное преследование.

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