Асхабали Алибеков. стоп-кадр видео канала "Дикий десантник" https://www.youtube.com/watch?v=pgXra9fVrsI

10 ноября 2023, 14:28

Блогер Алибеков освободился из колонии на Кубани

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Видеоблогер Асхабали Алибеков вышел на свободу в Апшеронске, отбыв срок наказания по делу о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта суд в Новороссийске приговорил Асхабали (также упоминается как Асхаб) Алибекова к году и двум месяцам лишения свободы, признав, что видеоролик, который блогер разместил в своем YouTube-канале "Дикий десантник", дискредитировал армию. Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор.

Блогер был обвинен в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ, предусматривает до трех лет лишения свободы). 29 сентября 2022 года мера пресечения 51-летнему Асхабали Алибекову была изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу. Следователи добились его ареста после того, как Алибеков отказался носить браслет для отслеживания перемещений, сообщила его супруга.

Асхабали Алибеков вышел на свободу из колонии в Апшеронске, сообщил сегодня анонимный телеграм-канал "Антивоенный комитет Кубани". "Освобождение «Дикого десантника» не обошлось без сюрпризов от полиции. Машину мужчины задержали сотрудники полиции для проверки документов", - говорится в публикации.

Об освобождении Алибекова также сообщили его друзья, информирует сегодня Sota. "Освобождение из колонии сопровождалось остановкой машины Алибекова и проверкой документов", - сообщило издание.

В YouTube-канале Алибекова "Дикий десантник" сегодня опубликован обращенный к подписчикам анонс его выхода на свободу. "Если у кого-нибудь есть желание меня встретить, то приезжайте в Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Советская, 175, ИК-5. Буду только рад вас видеть и с вами поговорить", - указано в текстовом сообщении.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", по названному адресу расположена исправительная колония № 5.

Напомним, Алибеков был задержан 9 сентября 2022 года в Новороссийске. В мае того же года он был признан виновным по административной статье о дискредитации военных. Алибеков заявил, что не согласен с решением суда. Еще один протокол по статье о дискредитации военных в отношении Алибекова поступил 8 июня 2022 года в суд после того, как блогер разместил в интернете ролик с пацифистским призывом. Суд признал блогера виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

2 ноября 2022 года правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Алибекова политзаключенным и потребовал прекратить его уголовное преследование.

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Примечание:

"Блогер Алибеков арестован по делу о фейках", "Житель Горячего Ключа оштрафован на 30 тысяч за комментарий в соцсети", "Житель Сириуса оштрафован за дискредитацию военных".

Автор: "Кавказский узел"

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