Асхабали Алибеков пожаловался из колонии на проблемы с доставкой писем

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Блогер из Новороссийска Асхабали Алибеков, отбывающий срок в колонии Татарстана, пожаловался на нарушение права на переписку с супругой. Алибеков решил не подавать кассацию на вынесенный ему приговор.

Как писал "Кавказский узел", блогер из Новороссийска, уроженец Дагестана, бывший военнослужащий Асхабали Алибеков приговорен 9 октября 2024 года судом в Казани к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. По версии следствия, он при задержании нанес одному из полицейских два удара по ноге. Блогер заявил в суде, что ударил силовика случайно, так как ему заламывали руки. Верховный суд Татарстана сократил Алибекову срок на четыре месяца. В январе Алибекова перевезли в новороссийский СИЗО, так как суд на Кубани рассматривал его дело о повторной дискредитации армии, которое в итоге было закрыто за истечением сроков давности. Отбывать срок Алибеков этапирован в колонию №19 в Татарстане.

Асхабали Алибеков решил не подавать кассацию на решение апелляционного суда, сообщил «Кавказскому узлу» адвокат осужденного Рушан Алиуллин. Он также объяснил, почему Алибеков будет отбывать срок в Татарстане, а не ближе к дому. «Сейчас для того, чтобы отбывать наказание в регионе, близком к месту твоего проживания, нужно подать заявление и приложить документы о том, что у тебя там живут родственники. Но мой подзащитный, насколько мне известно, эти документы не приложил», - сказал адвокат.

Супруга Алибекова Патимат рассказала «Кавказскому узлу», что последний раз видела мужа три месяца назад. «Его привозили в Новороссийск на другое судебное дело, когда ему уже вынесли приговор в Татарстане. И в это время я увиделась с ним», - рассказала она.

Он только через жалобы в прокуратуру как-то добивается, чтобы к нему письма шли

Патимат Алибекова также рассказала, что у ее мужа есть проблемы с получением писем. «Письма не очень доходят, пока он только через жалобы в прокуратуру как-то добивается, чтобы к нему письма шли. К нему они с опозданием идут. И от него письма тоже приходит с опозданием. В письмах у нас в основном обсуждаются семейные моменты. Более откровенно он не может писать, потому что такие письма до меня не дойдут», - отметила женщина, добавив, что не может поехать к мужу в Татарстан из-за недостатка средств.

Жена Алибекова сообщила также, что ее муж жаловался на сотрудников колонии. «Он жаловался на сотрудников, что письма ему не отдают. Асхаб такой, что себя в обиду не дает, поэтому сопротивляется. Я надеюсь, что они не окажут на него сильного давления, чтобы он даже не смог сопротивляться», - заключила она.

Основатель правозащитного проекта «Gulagu.net» Владимир Осечкин* назвал ИК-19 в Татарстане "ничем не выдающейся колонией с традициями жестоких приемок и избиений". "Было бы желательно, чтобы к Алибекову хотя бы раз в месяц приезжал адвокат, чтобы администрация опасалась жестко прессовать его. Но есть и риск, что оперотдел попытается натравить на него группу осужденных, чтобы они, используя т.н. понятия, перевели его в категорию «опущенных». И тогда будет давление сразу с двух сторон», - заявил он.

"Кавказский узел" писал, что Асхабали Алибеков в марте 2023 года был приговорен к одному году и двум месяцам лишения свободы. Суд признал, что видеоролик, который уроженец Дагестана разместил в своем YouTube-канале "Дикий десантник", дискредитировал армию. В ноябре того же года Алибеков вышел на свободу. 29 марта 2024 года его супруга сообщила, что приговор по делу о дискредитации армии не устроил прокуратуру, и она обжаловала его. Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор Алибекову и направил дело на пересмотр, в мае 2024 года оно вновь поступило в Приморский районный суд Новороссийска.

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