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19:49, 23 января 2025

Прекращено дело Алибекова о дискредитации армии

Асхабали Алибеков. Cкриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=U9_9ELTpvmQ от 04.02.24.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Новороссийске прекратил дело блогера Асхабали Алибекова о повторной дискредитации армии в связи с истечением сроков давности.

Как писал "Кавказский узел", блогер из Новороссийска, бывший военнослужащий Асхабали Алибеков  в марте 2023 года был приговорен к одному году и двум месяцам лишения свободы. Суд признал, что видеоролик, который уроженец Дагестана разместил в своем YouTube-канале "Дикий десантник", дискредитировал армию. В ноябре того же года Алибеков вышел на свободу. 29 марта 2024 года  его супруга сообщила, что приговор по делу о дискредитации армии не устроил прокуратуру, и она обжаловала его. Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор Алибекову и направил дело на пересмотр, в мае 2024 года оно вновь поступило в Приморский районный суд Новороссийска. 

Суд в Новороссийске  сегодня прекратил дело Асхабали Алибекова о повторной дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса России), сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Алибекова.  Решение принято в связи с истечением сроков давности, говорится в публикации.

В карточке дела на сайте Приморского районного суда указано, что дело вновь поступило в суд 3 мая 2024 года. 21 мая было запланировано первое заседание, но оно не состоялось из-за неявки подсудимого. 6 июня того же года суд  приостановил производство по делу, заключив, что реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве отсутствует. "Местонахождение обвиняемого известно", - говорится в карточке. 

Решение о прекращении производства по делу было принято на сегодняшнем заседании, суд пояснил это решение истечением сроков давности.

"Кавказский узел" также писал, что Асхабали Алибеков приговорен 9 октября 2024 года Вахитовским районным судом Казани к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. По версии следствия, при задержании он нанес одному из полицейских два удара по ноге. Блогер заявил в суде, что ударил силовика случайно, так как ему заламывали руки. Верховный суд Татарстана сократил срок лишения свободы на четыре месяца. Правозащитники признали его политзаключенным.

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Автор: "Кавказский узел"

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