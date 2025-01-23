Прекращено дело Алибекова о дискредитации армии

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Суд в Новороссийске прекратил дело блогера Асхабали Алибекова о повторной дискредитации армии в связи с истечением сроков давности.

Как писал "Кавказский узел", блогер из Новороссийска, бывший военнослужащий Асхабали Алибеков в марте 2023 года был приговорен к одному году и двум месяцам лишения свободы. Суд признал, что видеоролик, который уроженец Дагестана разместил в своем YouTube-канале "Дикий десантник", дискредитировал армию. В ноябре того же года Алибеков вышел на свободу. 29 марта 2024 года его супруга сообщила, что приговор по делу о дискредитации армии не устроил прокуратуру, и она обжаловала его. Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор Алибекову и направил дело на пересмотр, в мае 2024 года оно вновь поступило в Приморский районный суд Новороссийска.

Суд в Новороссийске сегодня прекратил дело Асхабали Алибекова о повторной дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса России), сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Алибекова. Решение принято в связи с истечением сроков давности, говорится в публикации.

В карточке дела на сайте Приморского районного суда указано, что дело вновь поступило в суд 3 мая 2024 года. 21 мая было запланировано первое заседание, но оно не состоялось из-за неявки подсудимого. 6 июня того же года суд приостановил производство по делу, заключив, что реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве отсутствует. "Местонахождение обвиняемого известно", - говорится в карточке.

Решение о прекращении производства по делу было принято на сегодняшнем заседании, суд пояснил это решение истечением сроков давности.

"Кавказский узел" также писал, что Асхабали Алибеков приговорен 9 октября 2024 года Вахитовским районным судом Казани к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. По версии следствия, при задержании он нанес одному из полицейских два удара по ноге. Блогер заявил в суде, что ударил силовика случайно, так как ему заламывали руки. Верховный суд Татарстана сократил срок лишения свободы на четыре месяца. Правозащитники признали его политзаключенным.

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