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15:25, 9 октября 2024

Асхабали Алибеков приговорен к сроку в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Казани признал виновным блогера из Новороссийска Асхабали Алибекова виновным в нападении на сотрудника полиции и приговорил к двум годам и четырем месяцам колонии.

Как писал "Кавказский узел", блогеру из Новороссийска Асхабали Алибекову обвинение запросило четыре года по делу о нападении на полицейского. Сам Алибеков потребовал отвода суда и психиатрической экспертизы. По версии следствия, при задержании уроженец Дагестана и автор YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибеков нанес одному из полицейских два удара по ноге. Блогер заявил в суде, что ударил силовика случайно, так как ему заламывали руки. 26 июня Алибеков пожаловался, что лишен телефонных разговоров с родными, а письма его не передают.   Правозащитники признали Алибекова политзаключенным.

Блогера, бывшего военнослужащего из Новороссийска Алибекова приговорили к 2 годам и 4 месяцам колонии строгого режима за «нападение на полицейского», сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Приговор вынес Вахитовский районный суд Казани, проинформировало  сегодня RusNews.

"Кавказский узел" также писал, что Асхабали Алибеков в марте 2023 года был приговорен к одному году и двум месяцам лишения свободы. Суд признал, что видеоролик, который он разместил в своем YouTube-канале, дискредитировал армию. В ноябре того же года Алибеков вышел на свободу. 29 марта его супруга сообщила, что приговор по делу о дискредитации армии не устроил прокуратуру, и она обжаловала его. Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор Алибекову и направил дело на пересмотр, в мае оно вновь поступило в Приморский районный суд Новороссийска. В 2022 году, когда блогера преследовали за пацифистскую позицию, правозащитники также признавали его политзаключенным. 

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Автор: "Кавказский узел"

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