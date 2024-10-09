Асхабали Алибеков приговорен к сроку в колонии
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Суд в Казани признал виновным блогера из Новороссийска Асхабали Алибекова виновным в нападении на сотрудника полиции и приговорил к двум годам и четырем месяцам колонии.
Как писал "Кавказский узел", блогеру из Новороссийска Асхабали Алибекову обвинение запросило четыре года по делу о нападении на полицейского. Сам Алибеков потребовал отвода суда и психиатрической экспертизы. По версии следствия, при задержании уроженец Дагестана и автор YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибеков нанес одному из полицейских два удара по ноге. Блогер заявил в суде, что ударил силовика случайно, так как ему заламывали руки. 26 июня Алибеков пожаловался, что лишен телефонных разговоров с родными, а письма его не передают. Правозащитники признали Алибекова политзаключенным.
Блогера, бывшего военнослужащего из Новороссийска Алибекова приговорили к 2 годам и 4 месяцам колонии строгого режима за «нападение на полицейского», сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.
Приговор вынес Вахитовский районный суд Казани, проинформировало сегодня RusNews.
"Кавказский узел" также писал, что Асхабали Алибеков в марте 2023 года был приговорен к одному году и двум месяцам лишения свободы. Суд признал, что видеоролик, который он разместил в своем YouTube-канале, дискредитировал армию. В ноябре того же года Алибеков вышел на свободу. 29 марта его супруга сообщила, что приговор по делу о дискредитации армии не устроил прокуратуру, и она обжаловала его. Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор Алибекову и направил дело на пересмотр, в мае оно вновь поступило в Приморский районный суд Новороссийска. В 2022 году, когда блогера преследовали за пацифистскую позицию, правозащитники также признавали его политзаключенным.
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