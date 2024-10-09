Асхабали Алибеков приговорен к сроку в колонии

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Суд в Казани признал виновным блогера из Новороссийска Асхабали Алибекова виновным в нападении на сотрудника полиции и приговорил к двум годам и четырем месяцам колонии.

Как писал "Кавказский узел", блогеру из Новороссийска Асхабали Алибекову обвинение запросило четыре года по делу о нападении на полицейского. Сам Алибеков потребовал отвода суда и психиатрической экспертизы. По версии следствия, при задержании уроженец Дагестана и автор YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибеков нанес одному из полицейских два удара по ноге. Блогер заявил в суде, что ударил силовика случайно, так как ему заламывали руки. 26 июня Алибеков пожаловался, что лишен телефонных разговоров с родными, а письма его не передают. Правозащитники признали Алибекова политзаключенным.