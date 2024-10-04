Обвинение запросило четыре года колонии для Асхабали Алибекова

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Блогеру из Новороссийска Асхабали Алибекову обвинение запросило четыре года по делу о нападении на полицейского. Сам Алибеков потребовал отвода суда и психиатрической экспертизы.

Как писал "Кавказский узел", по версии следствия, при задержании уроженец Дагестана и автор YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибеков нанес одному из полицейских два удара по ноге. 4 марта суд в Казани арестовал его на два месяца. 26 июня Алибеков пожаловался, что лишен телефонных разговоров с родными, а письма его не передают. 5 сентября суд в Казани продлил срок его ареста на три месяца. Блогер заявил в суде, что ударил силовика случайно, так как ему заламывали руки. Правозащитники признали Алибекова политзаключенным.

Обвинение запросило для блогера четыре года колонии. Сам Алибеков на суде потребовал отвода суда и психиатрической экспертизы, однако получил отказ, сообщает "ОВД-Инфо"*.

Обвинение в применении насилия к полицейскому не соответствует реальным обстоятельствам дела блогера из Новороссийска Асхабали Алибекова, преследованием власти вынуждают его прекратить оппозиционную деятельность, заявил ранее правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал".

"Кавказский узел" также писал, что Асхабали Алибеков в марте 2023 года был приговорен к одному году и двум месяцам лишения свободы. Суд признал, что видеоролик, который он разместил в своем YouTube-канале, дискредитировал армию. В ноябре того же года Алибеков вышел на свободу. 29 марта его супруга сообщила, что приговор по делу о дискредитации армии не устроил прокуратуру, и она обжаловала его. Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор Алибекову и направил дело на пересмотр, в мае оно вновь поступило в Приморский районный суд Новороссийска. В 2022 году, когда блогера преследовали за пацифистскую позицию, правозащитники также признавали его политзаключенным.

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