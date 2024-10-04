RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:09, 4 октября 2024

Обвинение запросило четыре года колонии для Асхабали Алибекова

Асхабали Алибеков. Cкриншот видео Дикий десантник https://www.youtube.com/watch?v=Xf4kH0cCmKE

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогеру из Новороссийска Асхабали Алибекову обвинение запросило четыре года по делу о нападении на полицейского. Сам Алибеков потребовал отвода суда и психиатрической экспертизы.

Как писал "Кавказский узел", по версии следствия, при задержании уроженец Дагестана и автор YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибеков нанес одному из полицейских два удара по ноге. 4 марта суд в Казани арестовал его на два месяца. 26 июня Алибеков пожаловался, что лишен телефонных разговоров с родными, а письма его не передают. 5 сентября суд в Казани продлил срок его ареста на три месяца. Блогер заявил в суде, что ударил силовика случайно, так как ему заламывали руки. Правозащитники признали Алибекова политзаключенным.

Обвинение запросило для блогера четыре года колонии. Сам Алибеков на суде потребовал отвода суда и психиатрической экспертизы, однако получил отказ, сообщает "ОВД-Инфо"*.

Обвинение в применении насилия к полицейскому не соответствует реальным обстоятельствам дела блогера из Новороссийска Асхабали Алибекова, преследованием власти вынуждают его прекратить оппозиционную деятельность, заявил ранее правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал".

"Кавказский узел" также писал, что Асхабали Алибеков в марте 2023 года был приговорен к одному году и двум месяцам лишения свободы. Суд признал, что видеоролик, который он разместил в своем YouTube-канале, дискредитировал армию. В ноябре того же года Алибеков вышел на свободу. 29 марта его супруга сообщила, что приговор по делу о дискредитации армии не устроил прокуратуру, и она обжаловала его. Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор Алибекову и направил дело на пересмотр, в мае оно вновь поступило в Приморский районный суд Новороссийска. В 2022 году, когда блогера преследовали за пацифистскую позицию, правозащитники также признавали его политзаключенным. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
04 октября 2024, 13:59
Создание парламентской комиссии вызвало скепсис у представителей НПО в Азербайджане
04 октября 2024, 13:25
Участники забастовки в Грузии потребовали выплаты зарплат
04 октября 2024, 12:42
Власти объяснили закрытие АЗС в Дагестане решениями самих владельцев заправок
04 октября 2024, 12:23
Арестованы задержанные в Южной Осетии двое граждан Грузии
Мансур Мовлаев. Фото: https://www.currenttime.tv/a/srok-i-deportatsiya-movlaeva/32622725.html
04 октября 2024, 11:35
Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
12:14, 24 сентября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
полёты Меликова на вертолёте вызывают вопросы
Фото
18:05, 19 сентября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Криминальный талант. Откуда берутся мошенники?
Все блоги
Справочник
Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
09:06, 2 октября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Квадроберы кусают детей? Прогресс и демократия, эволюция вспять или надо лечить и запрещать?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
12:14, 24 сентября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
полёты Меликова на вертолёте вызывают вопросы
Фото
18:05, 19 сентября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Криминальный талант. Откуда берутся мошенники?
Фото
14:54, 13 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
65
Лахиялов, Аллах и многожёнство. Можно сделать из Шамиля полноценного гражданина РФ или он уже такой?
Аналитика
09 сентября 2024, 19:48
В августе 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было
09 августа 2024, 11:40
В июле 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Темы дня
Мансур Мовлаев. Фото: https://www.currenttime.tv/a/srok-i-deportatsiya-movlaeva/32622725.html
04 октября 2024, 11:35
Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне

Алескер Мамедли. Фото: moderator.az https://moderator.az/ru/saglamliq/779400/alesker-mamedli-budet-pereveden-v-gospital/
03 октября 2024, 18:02
Мамедли пожаловался на ухудшение самочувствия из-за действий конвоиров

Митинг партии "Единство - национальное движение". Фото: "Новости Грузии" https://www.newsgeorgia.ge/operator-naruzhnoj-reklamy-v-gruzii-otkazalsja-razmeshhat-predvybornye-plakaty-oppozicii/
03 октября 2024, 16:50
Оппозиция Грузии пожаловалась на отказ в размещении рекламы

Раздача бутилированной воды жителям Буйнакска. Фото: gorodbuynaksk / Telegram
03 октября 2024, 12:35
Жители Буйнакска заявили о нехватке привозной воды

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше