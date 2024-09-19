Правозащитники признали Асхабали Алибекова политзаключенным

19 сентября 2024, 04:35

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Обвинение в применении насилия к полицейскому не соответствует реальным обстоятельствам дела блогера из Новороссийска Асхабали Алибекова, преследованием власти вынуждают его прекратить оппозиционную деятельность, заявил правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал».

Как писал "Кавказский узел", по версии следствия, при задержании уроженец Дагестана и автор YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибеков нанес одному из полицейских два удара по ноге. 4 марта суд в Казани арестовал его на два месяца. 26 июня Алибеков пожаловался, что лишен телефонных разговоров с родными, а письма его не передают. 5 сентября суд в Казани продлил срок его ареста на три месяца. Блогер заявил в суде, что ударил силовика случайно, так как ему заламывали руки.

Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" 18 сентября сообщил, что считает уголовное дело против Алибекова политически мотивированным.

Алибеков мог задеть кого-то из полицейских, которые тащили его при задержании, но случайно, а не умышленно, отмечают правозащитники. “Мы убеждены, что эти действия не могут быть квалифицированы как применение насилия в отношении полицейского, так как это произошло из-за действий самих полицейских, а не по инициативе Алибекова”, - говорится в публикации телеграм-канала проекта.

Правозащитники отмечают, что Алибеков неоднократно подвергался преследованию за оппозиционные видеообращения в своем блоге «Дикий десантник», насчитывающем более 120 тысяч подписчиков. Суммарно блогер провел в заключении уже более пяти лет и каждый новый арест Алибекова происходил вскоре после его освобождения.

“Уголовное преследование Асхабали Алибекова имеет две цели: избежать разбирательств в связи с превышением полицейскими своих полномочий при его задержании на вокзале в Казани и принудить блогера прекратить свою оппозиционную деятельность”, - констатирует проект.

Также 18 сентября в Казани состоялось очередное заседание по делу блогера. На нем Алибеков отказался от ходатайства об особом порядке рассмотрения дела, поданного по совету первого адвоката, а также от услуг второго адвоката, поддержавшего это ходатайство. Судья постановила найти Алибекову нового адвоката по назначению.

“Мне навязывают защитника, которого я не желаю. Я могу защищать себя сам, у меня есть свой адвокат”, - цитирует его слова правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

"Кавказский узел" также писал, что Асхабали Алибеков в марте 2023 года был приговорен к одному году и двум месяцам лишения свободы. Суд признал, что видеоролик, который он разместил в своем YouTube-канале, дискредитировал армию. В ноябре того же года Алибеков вышел на свободу. 29 марта его супруга сообщила, что приговор по делу о дискредитации армии не устроил прокуратуру, и она обжаловала его. Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор Алибекову и направил дело на пересмотр, в мае оно вновь поступило в Приморский районный суд Новороссийска. В 2022 году, когда блогера преследовали за пацифистскую позицию, правозащитники также признавали его политзаключенным.

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