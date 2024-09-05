Алибеков отверг обвинение в умышленном нападении на силовика

05 сентября 2024, 18:08

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Суд в Казани на три месяца продлил срок ареста уроженцу Дагестана Асхабали Алибекову. Блогер заявил в суде, что ударил силовика случайно, так как ему заламывали руки, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", по версии следствия, при задержании уроженец Дагестана и автор YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибеков нанес одному из полицейских два удара по ноге. 4 марта суд в Казани арестовал его на два месяца. 26 июня Алибеков пожаловался, что лишен телефонных разговоров с родными, а письма его не передают. 3 сентября стало известно, что Алибеков поставлен администрацией СИЗО в Казани на профилактический учет как лицо, распространяющее экстремистскую идеологию.

Мера пресечения в отношении уроженца Дагестана Асхабали Алибекова, обвиненного в применении насилия к силовику, продлена на три месяца, сообщил адвокат.

"Сегодня состоялось очередное заседание, на котором меру пресечения продлили на три месяца. Кроме этого прокурор заявил ходатайство об оглашении показаний одного из свидетелей, который был на СВО, получил ранение и сейчас находится в госпитале, не может явиться в суд. Мы хотели его допросить в суде, но суд решил огласить его показания. Потом прокурор заявил ходатайство посмотреть видеозаписи инцидента, но поскольку не было технической возможности это сделать, суд отложил заседание на 18-19 сентября",- рассказал адвокат Алибекова Григорий Поликарпов.

По его словам, Алибеков отрицает умысел. "Все свидетели по этому деля являются силовиками. Все дали показания, их слова о повреждениях сопровождаются результатами судмедэкспертизы. Алибеков присутствовал на суде. Во время допроса свидетелей он смог задать им вопросы и получить ответы. Позиция Алибекова заключается в том, что он не отрицает факт нанесения телесных повреждений, но настаивает на том, что не было прямого умысла, а <это произошло >случайно, из-за того, что ему заламывали руки», - отметил он.

Адвокат также сообщил, что его подзащитный не знает, за что его поставили на профилактический учет в СИЗО. "Алибеков пока не поднимал вопрос о необходимости обжалования этого решения. Когда на стадии ознакомления с материалами дела ему стало об этом известно, он никаких мер не принял и не попросил об этом. Это на дело не влияет", - уверен адвокат.

Он также добавил, что у Алибекова нет жалоб на состояние здоровья и условия содержания.

Условия содержания могут быть существенно ухудшены - смена камеры, профилактические беседы, постоянный контроль человека, отдельная перевозка

Адвокат Евгений Смирнов, специализирующийся в делах по экстремизму и терроризму, объяснил корреспонденту "Кавказского узла" процедуру, по которой ФСИН ставит арестанта на профучет как лицо, распространяющее экстремистскую идеологию.

"В системе ФСИН существует несколько специальных учетов, на которые ставят комиссии учреждения. В спецучет по экстремизму можно попасть как ввиду обвинения по уголовному делу, так и на основании иной информации, которая собрана учреждением ФСИН. Чаще всего постановка на такой учет производится по материалам оперативного отдела, в которых может быть указано все что угодно - пропаганда АУЕ* ("Арестантское угловное единство"* - прим. "Кавказского узла") среди обвиняемых, чтение экстремистской литературы или экстремистские высказывания. Обычно опера прописывают, что деятельность связана с одной из запрещенных в России экстремистских организаций, коих множество", - рассказал он.

По словам Смирнова, постановка на профучет предполагает ужесточение условия содержания. "Условия содержания могут быть существенно ухудшены - смена камеры, профилактические беседы, постоянный контроль человека, отдельная перевозка. Но это решение о постановке на учет может быть оспорено в порядке Кодекса административного судопроизводства", - отметил он.

Ранее Алибеков заявил, что лишен телефонных разговоров с родными, а письма его не передают. Но около трех недель назад Патимат Алибековой удалось поговорить с супругом.

"Ему, наконец-то, позволили позвонить мне. Один раз мы созвонились около трех недель назад. Он лежал в больнице, он неудачно упал с кровати, проблема с сухожилиями была, наложили швы, он две-три недели лежал в больнице и в принципе это все, что он рассказал. Вышел оттуда и дали мне позвонить. Главное, что жив и здоров. Много разговаривать не дают, чисто семейные темы и все", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Он также получил письма от своей жены. "Письма мои, точнее пара писем с огромным опозданием кое-как дошла до него, но не все. Письма с его стороны в принципе доходили, но в последнее время я почему-то не получала его письма. Он писал мне три письма, которые я не получила. Связь в общем с перебоями", - сказала супруга.

"Кавказский узел" также писал, что Асхабали Алибеков в марте 2023 года был приговорен к одному году и двум месяцам лишения свободы. Суд признал, что видеоролик, который он разместил в своем YouTube-канале, дискредитировал армию. В ноябре того же года Алибеков вышел на свободу. 29 марта его супруга сообщила, что приговор по делу о дискредитации армии не устроил прокуратуру, и она обжаловала его. Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор Алибекову и направил дело на пересмотр, в мае оно вновь поступило в Приморский районный суд Новороссийска.

В мае и июне 2022 года Алибеков был оштрафован по административной статье о дискредитации военных. 2 ноября 2022 года правозащитники признали Алибекова политзаключенным и потребовали прекратить его уголовное преследование.

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