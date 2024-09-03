Асхабали Алибеков поставлен на профилактический учет в СИЗО

03 сентября 2024, 12:01

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Уроженец Дагестана Асхабали Алибеков, обвиненный в применении насилия к силовику, поставлен администрацией СИЗО в Казани на профилактический учет как лицо, распространяющее экстремистскую идеологию.

Как информировал "Кавказский узел", 29 июня супруга уроженца Дагестана и автора YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибекова, обвиненного в Казани в применении насилия к силовику, пожаловалась, что Алибеков практически не получает писем. По ее словам, супруг попросил рассмотреть дело в особом порядке, но обвинение отвергло просьбу.

Администрация СИЗО-1 Казани поставила на профилактический учет Асхабали Алибекова как "лицо, распространяющее экстремистскую идеологию", передал сегодня телеграм-канал "RusNews".

О постановке Алибекова на учет стало известно во время сегодняшнего заседания суда по его делу. На процессе были зачитаны письменные доказательства. Заседание было отложено на 4 сентября из-за неявки свидетелей со стороны обвинения, сказано в сообщении.

Напомним, по версии следствия, при задержании Алибеков нанес одному из полицейских два удара по ноге. 4 марта суд в Казани арестовал его на два месяца. 26 июня Алибеков пожаловался, что лишен телефонных разговоров с родными, а письма его не передают.

"Кавказский узел" также писал, что Асхабали Алибеков в марте 2023 года был приговорен к одному году и двум месяцам лишения свободы. Суд признал, что видеоролик, который он разместил в своем YouTube-канале, дискредитировал армию. В ноябре того же года Алибеков вышел на свободу. 29 марта его супруга сообщила, что приговор по делу о дискредитации армии не устроил прокуратуру и она обжаловала его. Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор Алибекову и направил дело на пересмотр, в мае оно вновь поступило в Приморский районный суд Новороссийска.

В мае и июне 2022 года Алибеков был оштрафован по административной статье о дискредитации военных. 2 ноября 2022 года правозащитники признали Алибекова политзаключенным и потребовали прекратить его уголовное преследование.

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