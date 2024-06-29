29 июня 2024, 01:45

Обвинение отвергло просьбу Алибекова о рассмотрении дела в особом порядке

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Уроженец Дагестана Асхабали Алибеков, обвиненный в Казани в применении насилия к силовику, практически не получает писем, сообщила его супруга Патимат Алибекова. По ее словам, супруг попросил рассмотреть дело в особом порядке, но обвинение отвергло просьбу.

Как писал "Кавказский узел", блогер из Новороссийска, уроженец Дагестана Асхабали Алибеков,  отбывавший в Казани административный арест, стал подозреваемым по уголовному делу о применении насилия к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК РФ), сообщил адвокат. По версии следствия, при задержании Алибеков нанес одному из полицейских два удара по ноге. 4 марта суд в Казани постановил арестовать его на два месяца. Алибекова поместили в СИЗО № 1 Казани, апелляционная инстанция оставила в силе решение об аресте. 26 июня он пожаловался, что лишен телефонных разговоров с родными, а письма его не передают.

Автор YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибеков в марте 2023 года был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы: суд признал, что видеоролик, который блогер разместил в своем YouTube-канале, дискредитировал армию. В ноябре того же года Алибеков вышел на свободу. 29 марта супруга Алибекова сообщила, что приговор по делу о дискредитации армии не устроил прокуратуру и она обжаловала его после отбытия срока. Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор Алибекову и направил дело на пересмотр, в мае оно вновь поступило в Приморский районный суд Новороссийска.

Обвинение отвергло просьбу блогера Асхабали Алибекова о рассмотрении его дела по части 1 статьи 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти) в особом порядке, сообщила 28 июня корреспонденту "Кавказского узла" его жена Патимат Алибекова.

"Прокуратура отклонила, хотя он был готов к подобному рассмотрению. Он хотел побыстрее закончить это дело на фоне возможного пересмотра его прежнего приговора. С эти пересмотром тоже пока непонятно, будет он или нет", - отметила она.

Алибекова отметила, что не ездила к мужу на свидания из-за отдаленности Казани от Северного Кавказа, а также сообщила, что есть большая проблема с передачей писем. "Я посылала много писем, а до него дошло лишь одно – на день рождения. При этом от него письма доходят, и он удивляется, почему я ему не пишу", - рассказала она.

Она опровергла слова мужа о том, что его предыдущий адвокат ушел из-за "угроз" следствия. "Он сразу сказал, что сможет помочь лишь небольшое время из-за судов в Москве. А поскольку Асхабали об этом не знает из-за проблем с письмами, то он и решил, что адвокат ушел из-за угроз", - объяснила она. 

Нынешний адвокат Алибекова Григорий Поликарпов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что предыдущий адвокат ушел из-за загруженности другими делами. "Здесь не было никакой речи об угрозах, просто адвокат был загружен другими делами, начавшимися еще до этого процесса", - отметил он.

Поликарпов также подчеркнул, что при встречах с ним Алибеков не высказывал каких-либо жалоб на содержание в СИЗО.

Президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий отметил, что если бы прокуратура согласилась на рассмотрение дела в особом порядке, то у Алибекова был бы шанс получить меньший срок. "Даже в этом случае признание вины и особый порядок рассмотрения позволяют суду назначить меньшее наказание", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Следующее заседание по делу Алибекова состоится 2 июля.

В мае и июне 2022 года Алибеков был оштрафован по административной статье о дискредитации военных. 2 ноября 2022 года правозащитники признали Алибекова политзаключенным и потребовали прекратить его уголовное преследование.

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Примечание:

"Супруга рассказала о состоянии здоровья Алибекова", "Блогер Алибеков оставлен под арестом в Казани", "Близкие Алибекова рассказали о его избиении силовиками".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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