Блогер Алибеков пожаловался на препоны в общении с семьей

27 июня 2024, 03:17

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Уроженец Дагестана Асхабали Алибеков, обвиненный в Казани в применении насилия к силовику, заявил, что лишен телефонных разговоров с родными, а письма его не передают. Он попросил рассмотреть дело в особом порядке, пояснив, что хочет вернуться к семье.

Как писал "Кавказский узел", блогер из Новороссийска, уроженец Дагестана Асхабали Алибеков, отбывавший в Казани административный арест, стал подозреваемым по уголовному делу о применении насилия к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК РФ), сообщил адвокат. По версии следствия, при задержании Алибеков нанес одному из полицейских два удара по ноге. 4 марта суд в Казани постановил арестовать его на два месяца. Алибекова поместили в СИЗО № 1 Казани, апелляционная инстанция оставила в силе решение об аресте.

Автор YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибеков в марте 2023 года был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы: суд признал, что видеоролик, который блогер разместил в своем YouTube-канале, дискредитировал армию. В ноябре того же года Алибеков вышел на свободу. 29 марта супруга Алибекова сообщила, что приговор по делу о дискредитации армии не устроил прокуратуру и она обжаловала его после отбытия срока. Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор Алибекову и направил дело на пересмотр, в мае оно вновь поступило в Приморский районный суд Новороссийска.

Асхабали Алибеков попросил рассмотреть его дело о применении насилия к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК) в особом порядке. Он заявил, что в течение четырех месяцев лишен теоефонных разговоров с семьей, а бумажные письма ему не передают, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Особый порядок рассмотрения уголовного дела позволяет провести процесс без изучения доказательств в сжатые сроки и назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного статьей. Условие особого порядка состоит в том, что подсудимый соглашается с предъявленным ему обвинением полностью, а суд исследует только смягчающие и отягчающие обстоятельства по делу.

На первом заседании по делу, которое состоялось 26 июня в Казани, Алибеков заявил, что готов признать свою вину для особого порядка рассмотрения, но делает это "под принуждением". Чем быстрее вы меня приговорите — тем быстрее я увижу, как сын женится. Как дочь вышла замуж — уже не увидел», — приводит его слова проект RusNews.

Алибеков также заявил суду, что после избиения силовиками при задержании ему не оказывали медицинскую помощь. По словам блогера, он сам обмывал себе раны соленой водой. Кроме того, подсудимый сказал, что ему пришлось сменить защитника, поскольку одного из адвокатов "запугали".

В мае и в июне 2022 года Алибеков был оштрафован по административной статье о дискредитации военных. 2 ноября 2022 года правозащитники признали Алибекова политзаключенным и потребовали прекратить его уголовное преследование.

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