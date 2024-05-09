Дело Асхаба Алибекова повторно поступило в суд

09 мая 2024, 23:39

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Суд в Новороссийске вновь зарегистрировал дело уроженца Дагестана Асхабали Алибекова о дискредитации армии. Блогер уже отбыл наказание, назначенное ему по итогам первого процесса, но сейчас вновь находится в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта 2023 года Асхабали Алибеков был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы: суд признал, что видеоролик, который блогер разместил в своем YouTube-канале, дискредитировал армию. В ноябре того же года Алибеков вышел на свободу. 29 марта супруга Алибекова сообщила, что приговор по делу о дискредитации армии не устроил прокуратуру и она обжаловала его после отбытия срока. Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор Алибекову и направил дело на пересмотр.

Автор YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибеков, отбывавший в Казани административный арест, стал подозреваемым по уголовному делу о применении насилия к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК РФ), сообщил адвокат. По версии следствия, при задержании Алибеков нанес одному из полицейских два удара по ноге. 4 марта суд в Казани постановил арестовать на два месяца блогера из Новороссийска, уроженца Дагестана Асхабали Алибекова, задержанного по подозрению в применении насилия к полицейскому. 9 марта стало известно, что Алибекова поместили в СИЗО № 1 Казани. 27 марта апелляционная инстанция оставила в силе решение об аресте.

В Приморский районный суд Новороссийска вновь поступило уголовное дело против автора ютуб-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибекова, сообщил 9 мая правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Суд будет рассматривать то же самое обвинение по статье о дискредитации армии повторно, поскольку первый приговор, несмотря на полное отбытие Алибековым наказания, был отменен. Карточка повторного рассмотрения дела есть на сайте суда, однако дата заседания по второму процессу пока не назначена.

Сам Асхабали Алибеков находится сейчас в заключении в Казани. В феврале он приехал в этот город, планируя работать наблюдателем на выборах, но был задержан по административной статье и заявил, что силовики избили его. После этого "Дикого десантника" обвинили в применении насилия к сотруднику полиции и отправили в СИЗО.

В мае и в июне 2022 года Алибеков был оштрафован по административной статье о дискредитации военных. 2 ноября 2022 года правозащитники признали Алибекова политзаключенным и потребовали прекратить его уголовное преследование.

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