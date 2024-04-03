Дело Алибекова о дискредитации армии направлено на пересмотр

03 апреля 2024, 03:04

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Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор уроженцу Дагестана Асхабали Алибекову по статье о дискредитации армии и направил дело на пересмотр, хотя блогер уже отбыл назначенное наказание.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта 2023 года Асхабали Алибеков был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы: суд признал, что видеоролик, который блогер разместил в своем YouTube-канале, дискредитировал армию. 10 ноября 2023 года стало известно, что Алибеков вышел на свободу. 29 марта супруга Алибекова сообщила, что приговор по делу о дискредитации армии не устроил прокуратуру и она обжаловала его после отбытия срока.

Автор YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибеков, отбывавший в Казани административный арест, стал подозреваемым по уголовному делу о применении насилия к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК РФ), сообщил адвокат. По версии следствия, при задержании Алибеков нанес одному их полицейских два удара по ноге. 4 марта суд в Казани постановил арестовать на два месяца блогера из Новороссийска, уроженца Дагестана Асхабали Алибекова, задержанного по подозрению в применении насилия к полицейскому. 9 марта стало известно, что Алибекова поместили в СИЗО № 1 Казани. 27 марта апелляционная инстанция оставила в силе решение об аресте.

Четвертый кассационный суд отменил приговор Асхабали Алибекову и отправил дело о дискредитации армии на новое рассмотрение, сообщает 2 апреля "ОВД-Инфо"* со ссылкой на супругу Алибекова.

Прокуратура обжаловала приговор, заявив о нарушениях, допущенных при вынесении дополнительного наказания судом первой инстанции.

В мае 2022 года Алибеков был признан виновным по административной статье о дискредитации военных. Еще один протокол по этой статье в отношении Алибекова поступил в суд 8 июня 2022 года. Суд признал его виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 50 тысяч рублей. 2 ноября 2022 года правозащитники признали Алибекова политзаключенным и потребовали прекратить его уголовное преследование.

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