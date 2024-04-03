03 апреля 2024, 03:04

Дело Алибекова о дискредитации армии направлено на пересмотр

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор уроженцу Дагестана Асхабали Алибекову по статье о дискредитации армии и направил дело на пересмотр, хотя блогер уже отбыл назначенное наказание.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта 2023 года Асхабали Алибеков был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы: суд признал, что видеоролик, который блогер разместил в своем YouTube-канале, дискредитировал армию. 10 ноября 2023 года стало известно, что Алибеков вышел на свободу. 29 марта супруга Алибекова сообщила, что приговор по делу о дискредитации армии не устроил прокуратуру и она обжаловала его после отбытия срока.

Автор YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибеков, отбывавший в Казани административный арест, стал подозреваемым по уголовному делу о применении насилия к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК РФ), сообщил адвокат. По версии следствия, при задержании Алибеков нанес одному их полицейских два удара по ноге. 4 марта суд в Казани постановил арестовать на два месяца блогера из Новороссийска, уроженца Дагестана Асхабали Алибекова, задержанного по подозрению в применении насилия к полицейскому. 9 марта стало известно, что Алибекова поместили в СИЗО № 1 Казани. 27 марта апелляционная инстанция оставила в силе решение об аресте. 

Четвертый кассационный суд отменил приговор Асхабали Алибекову и отправил дело о дискредитации армии на новое рассмотрение, сообщает 2 апреля "ОВД-Инфо"* со ссылкой на супругу Алибекова.

Прокуратура обжаловала приговор, заявив о нарушениях, допущенных при вынесении дополнительного наказания судом первой инстанции.

В мае 2022 года Алибеков был признан виновным по административной статье о дискредитации военных. Еще один протокол по этой статье в отношении Алибекова поступил в суд 8 июня 2022 года. Суд признал его виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 50 тысяч рублей. 2 ноября 2022 года правозащитники признали Алибекова политзаключенным и потребовали прекратить его уголовное преследование.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Суд признал законным арест краснодарца за пацифистскую акцию", "Житель Горячего Ключа оштрафован на 30 тысяч за комментарий в соцсети", "Житель Сириуса оштрафован за дискредитацию военных".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 апреля 2024, 04:03

03 апреля 2024, 02:38

03 апреля 2024, 02:05

  • Волгоградский активист пожаловался на разглашение личных данных

    Роман Мельниченко, уволенный из Волгоградского государственного университета за оппозиционные высказывания, подал жалобу в районную прокуратуру на местный телеканал, который обнародовал его персональные данные и обвинил во вредительстве из-за акции в память об Алексее Навальном. Мельниченко потребовал завести уголовное дело.

03 апреля 2024, 01:06

  • Рейды против мигрантов усугубили проблемы с мусором в Махачкале

    Регоператор "Махачкала-1" столкнулся с нехваткой работников для вывоза мусора на фоне сообщений о массовых задержаниях мигрантов из Таджикистана после теракта в "Крокус Сити Холле". Мэрия подтвердила, что существует проблема с вывозом мусора. В Дагестане нет нехватки рабочей силы, и трудоустройство мигрантов в сфере вывоза мусора открывает возможности для финансовых махинаций, заявили "Кавказскому узлу" аналитики.

03 апреля 2024, 00:07

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи