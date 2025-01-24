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16:30, 24 января 2025

Юристы оценили возможность досрочного освобождения Алибекова

Асхабали Алибеков. Фото: тг-канал @novorosstoday

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер из Новороссийска Асхабали Алибеков может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, если у него не будет нарушений и на это согласится потерпевший сотрудник полиции, указали юристы, комментируя сокращение срока наказания. Алибеков доставлен в новороссийское СИЗО, сообщила супруга.

Как писал "Кавказский узел", блогер из Новороссийска, бывший военнослужащий Асхабали Алибеков приговорен 9 октября 2024 года Вахитовским районным судом Казани к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. По версии следствия, уроженец Дагестана при задержании он нанес одному из полицейских два удара по ноге. Блогер заявил в суде, что ударил силовика случайно, так как ему заламывали руки. Верховный суд Татарстана сократил срок лишения свободы на четыре месяца.

Возможность условно-досрочного освобождения (УДО) Асхабали Алибекова "Кавказскому узлу" прокомментировали адвокат Григорий Поликарпов, ранее представлявший интересы Алибекова в суде, и юрист Центра защиты прав человека "Мемориал"*. Супруга Алибекова Патимат рассказала о его нынешнем состоянии.

Адвокат Григорий Поликарпов сообщил, что Алибеков может рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) только после того, как истечет половина срока лишения свободы.

"Я не завершил его дело, у него появился другой защитник. И я не знаю, чем дело завершилось. Но логика такова, что сейчас он должен отбыть ровно половину срока, который ему назначен судом, и только после этого можно будет подавать прошение на условно-досрочное освобождение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также добавил, что для освобождения по УДО Алибекову нужно будет избежать каких-то нарушений тюремного режима. "Надо будет все соблюдать, не нарушать, иметь положительное заключение от администрации. Потом конечное слово за судом, который одобрит или откажет ему", - отметил он.

После прохождения не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести, осужденный может рассчитывать на УДО, считает юрист Центра защиты прав человека "Мемориал"*.

"Если он отсидел не менее одной трети назначенного срока, то сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Это касается преступлений небольшой или средней тяжести. В случае тяжких преступлений – не менее половины срока. Кроме этого, важным обстоятельством является то, что потерпевшая сторона не выступает против УДО. Также если есть решение суда о компенсации, то этот пункт тоже будет иметь решающее значение для решения суда. Все это подробно описано в 79-ой статье УК РФ", - сказала она "Кавказскому узлу". 

Жена Асхабали Алибекова сообщила, что против мужа хотели завести еще одно уголовное дело.  

"Вчера рассматривался вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела против него, я так и не поняла из-за чего, но как мне объяснили, было сказано, что его уже наказали, лишили свободы, поэтому в этом нет смысла. Мы были обеспокоены, но хорошо, что все так завершилось. Суд до двух лет сократил срок наказания. На свободу он выйдет в марте следующего года", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, у Асхабали нет жалоб.  

"Его привезли в Новороссийск, в СИЗО-3. Со здоровьем все хорошо, на условия содержания тоже не жалуется. У него в целом все нормально. Информацию получаю через адвоката, а также пишем письма друг другу", - отметила она.  

Напомним, Асхабали Алибеков в марте 2023 года был приговорен к одному году и двум месяцам лишения свободы. Суд признал, что видеоролик, который уроженец Дагестана разместил в своем YouTube-канале "Дикий десантник", дискредитировал армию. В ноябре того же года Алибеков вышел на свободу. 29 марта 2024 года его супруга сообщила, что приговор по делу о дискредитации армии не устроил прокуратуру, и она обжаловала его. Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор Алибекову и направил дело на пересмотр, в мае 2024 года оно вновь поступило в Приморский районный суд Новороссийска.  23 января суд в Новороссийске прекратил дело о повторной дискредитации армии в связи с истечением сроков давности.

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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