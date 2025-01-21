Смягчен приговор Асхабали Алибекову

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Суд уменьшил на четыре месяца срок лишения свободы блогеру из Новороссийска Асхабали Алибекову, осужденному по делу о нападении на полицейского.

Как писал "Кавказский узел", блогер из Новороссийска, бывший военнослужащий Асхабали Алибеков приговорен 9 октября Вахитовским районным судом Казани к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. По версии следствия, при задержании уроженец Дагестана и автор YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибеков нанес одному из полицейских два удара по ноге. Блогер заявил в суде, что ударил силовика случайно, так как ему заламывали руки.

Верховный суд Татарстана смягчил приговор Асхабали Алибекову, уменьшив срок лишения свободы на четыре месяца - до двух лет, пишет 20 января "ОВД-Инфо"*.

В апелляционном постановлении, опубликованном на сайте суда, указано, что насилие в отношении силовика, в применении которого признан виновным Алибеков, не является опасным для жизни и здоровья, но было при этом отнесено к тяжким преступлениям, тогда как оно является преступлением средней тяжести.

"В описательно-мотивировочной части приговора указать на совершение Алибековым А.А. преступления средней тяжести вместо тяжкого преступления. Снизить назначенное Алибекову А.А. наказание по части 1 статьи 318 УК РФ до 2 (двух) лет лишения свободы. В остальной части приговор оставить без изменения", - говорится в постановлении.

"Кавказский узел" также писал, что Асхабали Алибеков в марте 2023 года был приговорен к одному году и двум месяцам лишения свободы. Суд признал, что видеоролик, который он разместил в своем YouTube-канале, дискредитировал армию. В ноябре того же года Алибеков вышел на свободу. 29 марта его супруга сообщила, что приговор по делу о дискредитации армии не устроил прокуратуру, и она обжаловала его. Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор Алибекову и направил дело на пересмотр, в мае оно вновь поступило в Приморский районный суд Новороссийска. В 2022 году, когда блогера преследовали за пацифистскую позицию, правозащитники также признавали его политзаключенным.

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