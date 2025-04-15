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18:57, 15 апреля 2025

Асхабали Алибеков этапирован в колонию

Асхабали Алибеков. Кадр видео на канале "Дикий десантник" https://www.youtube.com/watch?v=pgXra9fVrsI

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер из Новороссийска Асхабали Алибеков, известный как "Дикий десантник", будет отбывать срок в Татарстане. 

Как писал "Кавказский узел", блогер из Новороссийска, бывший военнослужащий Асхабали Алибеков приговорен 9 октября 2024 года Вахитовским районным судом Казани к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. По версии следствия, уроженец Дагестана при задержании нанес одному из полицейских два удара по ноге. Блогер заявил в суде, что ударил силовика случайно, так как ему заламывали руки. Верховный суд Татарстана сократил срок лишения свободы на четыре месяца. В январе Алибекова перевезли в новороссийский СИЗО - суд на Кубани рассматривал его дело о повторной дискредитации армии, которое в итоге было закрыто за истечением сроков давности. 

О том, что Алибеков этапирован в колонию №19 в Татарстане, сообщил 14 апреля проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"*. Проект регулярно организует "вечера писем политзаключенным", предлагая всем желающим поддерживать заключенных по политическим мотивам письмами.  

Перед приговором по делу о насилии над полицейским в Казани Алибеков сообщал суду, что подвергся психологическому и физическому насилию со стороны правоохранителей. Он также упоминал, что имеет боевую контузию, часто принимал успокоительные и находится в состоянии стресса, отмечает "ОВД-Инфо"*. 

Правозащитники признали Алибекова политзаключенным, указав, что обвинение в применении насилия к полицейскому не соответствует реальным обстоятельствам дела. Они также обращали внимание, что суммарно блогер провел в заключении более пяти лет, и каждый новый арест Алибекова происходил вскоре после его освобождения. 

"Кавказский узел" также писал, что Асхабали Алибеков в марте 2023 года был приговорен к одному году и двум месяцам лишения свободы. Суд признал, что видеоролик, который уроженец Дагестана разместил в своем YouTube-канале "Дикий десантник", дискредитировал армию. В ноябре того же года Алибеков вышел на свободу. 29 марта 2024 года его супруга сообщила, что приговор по делу о дискредитации армии не устроил прокуратуру, и она обжаловала его. Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор Алибекову и направил дело на пересмотр, в мае 2024 года оно вновь поступило в Приморский районный суд Новороссийска. 

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Автор: "Кавказский узел"

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