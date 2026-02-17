×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:19, 17 февраля 2026

Летчик из Ростовской области убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Авраменко из Ростовской области убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 856 убитых там военных из Ростовской области. 

Как писал "Кавказский узел", к 12 февраля чиновники и силовики назвали имена как минимум 855 убитых на Украине военнослужащих из Ростовской области. 

О передаче медали "Золотая Звезда" родителям погибшего офицера Михаила Авраменко сообщил сегодня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Михаил Авраменко - из семьи потомственных военных летчиков. После школы окончил летное училище и практически сразу попал в боевое подразделение армейской авиации. С 2023 года воевал в отдельном вертолётном полку. В сентябре прошлого года при выполнении задания в Днепропетровской области боевая машина, командиром которой был старший лейтенант Авраменко, получила серьезное повреждение и загорелась. Посадку совершить удалось, но сам выбраться из кабины уже не смог. Ростовчанин Михаил Авраменко решением президента России удостоен звания Героя России, говорится в сообщении губернатора.

10 октября 2025 года администрация Ростова-На-Дону сообщала, что в зоне СВО убит Никита Небытов.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 856 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
19:48, 17 февраля 2026
Жительница Дагестана осуждена по делу об оправдании терроризма
Южный окружной военный суд. Фото: www.donland.ru
16:58, 17 февраля 2026
Родственник Мовсара Коттоева осужден по делу о помощи боевикам
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:31, 17 февраля 2026
Атака дронов зафиксирована в Ростовской области
Пенсионерка принимает посылку. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:32, 17 февраля 2026
Сочувствующие смогли передать посылки в СИЗО кубанским пенсионерам
02:44, 17 февраля 2026
Апелляционный суд отказался выпустить главу района в Ростовской области из-под стражи
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Стоп-кадр: "Чрезвычайная ситуация на территории газонакопительной станции в Новом Хушете". Фото: "Молодежка" / Telegram-канал
17 февраля 2026, 19:16
Задержан подозреваемый в гибели человека при пожаре в Махачкале

Южный окружной военный суд. Фото: www.donland.ru
17 февраля 2026, 16:58
Родственник Мовсара Коттоева осужден по делу о помощи боевикам

Задержание выходца из Чечни в Армении. Скриншот видео https://www.police.am/news/view/police100226.html
17 февраля 2026, 14:04
Уроженец Чечни депортирован из Армении после угроз убийством дочери

Пожар. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17 февраля 2026, 12:05
Пожар на кубанском нефтезаводе произошел после атаки БПЛА

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше