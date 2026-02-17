Летчик из Ростовской области убит в зоне СВО

Михаил Авраменко из Ростовской области убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 856 убитых там военных из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 12 февраля чиновники и силовики назвали имена как минимум 855 убитых на Украине военнослужащих из Ростовской области.

О передаче медали "Золотая Звезда" родителям погибшего офицера Михаила Авраменко сообщил сегодня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Михаил Авраменко - из семьи потомственных военных летчиков. После школы окончил летное училище и практически сразу попал в боевое подразделение армейской авиации. С 2023 года воевал в отдельном вертолётном полку. В сентябре прошлого года при выполнении задания в Днепропетровской области боевая машина, командиром которой был старший лейтенант Авраменко, получила серьезное повреждение и загорелась. Посадку совершить удалось, но сам выбраться из кабины уже не смог. Ростовчанин Михаил Авраменко решением президента России удостоен звания Героя России, говорится в сообщении губернатора.

10 октября 2025 года администрация Ростова-На-Дону сообщала, что в зоне СВО убит Никита Небытов.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 856 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.