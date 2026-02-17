Летчик из Ростовской области убит в зоне СВО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Михаил Авраменко из Ростовской области убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 856 убитых там военных из Ростовской области.
Как писал "Кавказский узел", к 12 февраля чиновники и силовики назвали имена как минимум 855 убитых на Украине военнослужащих из Ростовской области.
О передаче медали "Золотая Звезда" родителям погибшего офицера Михаила Авраменко сообщил сегодня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Михаил Авраменко - из семьи потомственных военных летчиков. После школы окончил летное училище и практически сразу попал в боевое подразделение армейской авиации. С 2023 года воевал в отдельном вертолётном полку. В сентябре прошлого года при выполнении задания в Днепропетровской области боевая машина, командиром которой был старший лейтенант Авраменко, получила серьезное повреждение и загорелась. Посадку совершить удалось, но сам выбраться из кабины уже не смог. Ростовчанин Михаил Авраменко решением президента России удостоен звания Героя России, говорится в сообщении губернатора.
10 октября 2025 года администрация Ростова-На-Дону сообщала, что в зоне СВО убит Никита Небытов.
Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 856 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.