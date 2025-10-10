Боец из Ростова-на-Дону убит в зоне спецоперации
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Никита Небытов убит в зоне боевых действий. С начала российской операции на Украине власти официально назвали имена как минимум 723 убитых там комбатантов из Ростовской области.
Как писал "Кавказский узел", к 8 октября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 722 бойцов из Ростовской области.
28 сентября стало известно, что в зоне проведения спецоперации убит 30-летний житель Ростова-на-Дону Никита Небытов. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила ростовская школа №104, выпускником которой он являлся. Небытов регулярно проводил встречи с учениками школы, участвовал в патриотических мероприятиях.
Боец отправился на СВО в 2022 году по мобилизации. Летом 2024 года был тяжело ранен, после реабилитации снова отправился в зону СВО. Был награжден медалью "За храбрость" II степени и медалью Суворова, сообщил вечером 9 октября телеграм-канал "Ростов Главный".
Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 723 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.
