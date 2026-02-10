Житель Кубани получил срок за попытку присоединиться к РДК*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Кубани Дмитрию Хасьянову, признав его виновным в оправдании терроризма и причастности к террористической организации.

Дело Дмитрия Хасьянова поступило в суд в начале декабря и было рассмотрено за пять заседаний. Мужчине вменили попытку участия в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК России предусматривает от десяти до двадцати лет колонии) и оправдании терроризма в интернете (часть 205.2 УК РФ, от пяти до семи лет заключения).

Обвинение в оправдании терроризма относится к маю 2024 года: тогда, как утверждает обвинение, житель Кубани подписался на “общедоступный канал запрещенной террористической организации “Националистическая организация “Русский добровольческий корпус”* и оставил там комментарий. В тексте комментария силовики усмотрели оправдание деятельности объединения.

Согласно версии обвинения и суда, ко 2 августа Хасьянов решил лично поучаствовать в деятельности РДК* и вступил в переписку с его представителем. Он заявил о намерении примкнуть к организации и отправил заполненную анкету “кандидата на вступление в РДК”*, после чего “стал ожидать дальнейших указаний”, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

Спустя несколько недель после отправки анкеты, 29 августа 2025 года, Хасьянова задержали силовики. Таким образом мужчине не удалось довести свой план до конца, отмечается в сообщении.

Военный суд признал Хасьянова виновным и приговорил его к шести годам строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. “Кавказский узел” пока не располагает комментариями обвиняемого или его представителя относительно версии обвинения и планов обжаловать приговор. В реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга данные Хасьянова по состоянию на 18.10 мск сегодня отсутствуют.

"Кавказский узел" также писал, что участник "Русского добровольческого корпуса"* Александр Сакания, занимавшийся с территории Грузии отбором кандидатов для вербовки, был приговорен в России к 19 годам лишения свободы.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.