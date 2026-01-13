Участник РДК* приговорен к длительному сроку за вербовку жителей Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участник "Русского добровольческого корпуса"* Александр Сакания, занимавшийся с территории Грузии отбором кандидатов для вербовки, приговорен в России к 19 годам лишения свободы.

По версии силовиков, Сакания, находясь в Грузии с августа 2022 года по декабрь 2023 года, пользуясь личным знакомством с лидером украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, вступил в состав указанного вооруженного формирования и стал участвовать в его деятельности, осуществляя проверку кандидатов на вступление в ряды организации.

Александр Сакания проверял кандидатов, в дальнейшем вербовал их, осуществлял поиск и склонение других людей к вступлению и участию в РДК*, а также организовывал собрания с участием представителей указанной террористической организации с целью продолжения ее деятельности, сообщила сегодня прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Он признан виновным в участии в незаконном вооруженном формировании, в участии в террористическом сообществе, в участии в террористической организации и в содействии террористической деятельности 1 , приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима.

"Кавказский узел" также писал, что суд назначил 15 лет лишения свободы выходцу из Средней Азии, который, по версии следствия, пытался приобщать к террористической организации несовершеннолетних жительниц Майкопа.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.