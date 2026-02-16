Пользователи Facebook* сочли преждевременной инициативу о железной дороге через Абхазию

Инициатива Москвы о восстановлении железнодорожного сообщения с Грузией через Абхазию вызвала бурную дискуссию в Facebook*. Пользователи соцсети, комментируя материал “Кавказского узла”, поставили во главу угла политические вопросы - статус Абхазии и возвращение беженцев - и сочли преждевременным разговор о транзитной логистике.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что российская сторона рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии.

8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Обсуждение планов Москвы по восстановлению железнодорожного сообщения через Абхазию в Facebook* сконцентрировалось на политических, а не экономических аспектах. Под материалом «Кавказского узла» о проекте к 13:55 мск 16 февраля оставлено 1284 комментария, в которых пользователи делились своими оценками перспектив маршрута и условиями его реализации.

“Сначала восстановление юрисдикции, затем железнодорожного движения”

По мнению пользователей соцсети, ключевой вопрос - не логистика и не транзит, а территориальная целостность Грузии и статус Абхазии. Читатели обратили внимание, что без решения вопроса о признании границ и возвращении беженцев любые разговоры о поезде выглядят преждевременными. В то же время часть участников обсуждения видит в проекте шанс для диалога и экономического оживления региона, однако таких реплик под материалов “Кавказского узла” заметно меньше.

В частности, пользователи из Грузии активно спорят о том, можно ли вообще обсуждать железную дорогу без предварительного восстановления юрисдикции Тбилиси над Абхазией. По мнению комментаторов, сначала должна быть решена политическая часть конфликта, и только потом - инфраструктурные проекты.

«Сначала восстановление юрисдикции, затем возвращение беженцев, затем восстановление железнодорожного движения», - написал Elguja Bulia.

«Пока над Абхазией не будет грузинского флага, никакой железной дороги быть не может», - заявила Irina Shekiladze.

«Если Россия признает Абхазию в составе Грузии, тогда можно обсуждать поезд», - считает Shota Chkhvirkia.

“Железная дорога может использоваться для военной логистики”

Отдельной темой обсуждения стало требование вернуть беженцев в свои дома. Пользователи Facebook* указывают, что десятки тысяч людей с начала 1990-х годов не могут вернуться в Абхазию, и это делает любые разговоры о транзите циничными. Читатели обращают внимание: для многих вопрос носит личный характер, а не абстрактно-политический.

«Верните беженцев в свои дома, а потом рассматривайте», - написала Manana Rogava.

«Когда я и такие как я вернутся в свои дома, тогда и поговорим», - отметил Gela Kokaia.

«Сперва вернуть беженцев, после - дорога», - подчеркнул Ramazi Barateli.

Многие комментаторы выражают недоверие к Москве и считают инициативу попыткой решить собственные стратегические задачи. По мнению пользователей соцсети, железная дорога может использоваться не только для торговли, но и для военной логистики.

«Так войска доставлять легче и дешевле», - написал Bogorodetsky Yuri.

«Военная стратегия России предусматривает наступление вдоль железных дорог», - заявил Dmytro Fedorenko.

“Это дорога жизни для целого региона”

В дискуссии звучат и голоса тех, кто считает проект экономически выгодным. Как считают отдельные пользователи Facebook*, восстановление сообщения могло бы оживить торговлю и дать региону новые возможности. По их мнению, деньги способны со временем снизить напряженность.

«Если это выгодно по деньгам, так и будет. Деньги выиграют при любой политике», - написал Dmitry Padafey.

«Это дорога жизни для целого региона», - отметил Tamaz Valiev.

«Должны открыть, и чем скорей, тем лучше для всех», - считает George Matureli.

В обсуждении звучали и реплики пользователей с абхазскими фамилиями и именами. По мнению этих комментаторов, вопрос железной дороги нельзя рассматривать через призму грузинской юрисдикции. Читатели обращают внимание, что для части абхазского общества подобные инициативы воспринимаются как диалог между равными сторонами, а не как внутренний вопрос Грузии.

«Нет никакой Грузии, есть Абхазия», - написала Ханна Гунба. «Если это будет толчок для мирного соглашения, я за», - отметил пользователь под именем Голос Апсны.

В 2014 году бывший президент Абхазии Рауль Хаджимба в интервью "Кавказскому узлу" заяил, что не имеет никакой информации о переговорах по теме восстановления железнодорожного сообщения. На "Кавказском узле" доступна также краткая версия интервью.

“Ключи к Южной Осетии и Абхазии хранятся в России”

Некоторые участники обсуждения указывают, что без участия России урегулировать конфликт невозможно. По мнению пользователей соцсети, Москва остается ключевым игроком в регионе, и игнорировать этот фактор нельзя. В то же время такие позиции вызывают резкую критику со стороны оппонентов.

«Без России этот вопрос не решить», - написал Σωτήρης Αμανατιδης.

«Нужны мы друг другу, ещё как нужны», - считает Lado.

«Ключи к Самачабло (неофициальное грузинское название бывшей Юго-Осетинской автономной области Грузии, - прим. "Кавказского узла") и Абхазии хранятся в России», - привел свою точку зрения Дато Кочорашвили.

Еще одна линия спора связана с ответственностью сторон за события 1990-х годов. Пользователи Facebook* возвращаются к войне, обвиняют друг друга в агрессии и напоминают о взаимных травмах. По мнению комментаторов, без признания ошибок прошлого говорить о совместных проектах бессмысленно.

«Мы там жили первыми, первый выстрел сделали вы», - написал Elguja Bulia.

«Вы пришли сюда с войной и еще ультиматумы ставите», - заявила Angelika Gabunia.

«Вы потеряли Абхазию, и сегодня это уже другая реальность», - считает Дека Манилова.

При этом звучат и примирительные голоса. Как считают некоторые пользователи Facebook*, конфронтация затянулась на десятилетия, а региону нужен мир и развитие. По их мнению, железная дорога могла бы стать шагом к постепенному восстановлению доверия.

«Любое сотрудничество - это хорошо, нужно строить мосты», - написал Κωστας Καραγκιοζιδης.

«Мир нам, народ! От агрессии и ненависти ничего хорошего», - заявила Нонна Бегиашвили.

Как работала железная дорога через Абхазию в советский период

Железнодорожная линия вдоль черноморского побережья Абхазии была частью магистрали, соединявшей Россию, Грузию и Армению через Сухум и Тбилиси. Она входила в систему Закавказской железной дороги и обеспечивала непрерывное сообщение от Москвы и других городов РСФСР до Еревана через территорию Абхазской АССР.

В советские годы дорога выполняла как транзитную, так и курортную функцию. Через Сухуми, Гудауту и Гагру проходили поезда дальнего следования из Москвы, Ленинграда, Киева и Минска, а также сезонные составы к черноморским здравницам. 1

По линии активно ходили пассажирские поезда дальнего следования, скорые и сезонные курортные поезда, а также пригородные электрички между Сочи и Сухуми. Кроме того, дорога имела важное значение для грузовых перевозок - по ней шли нефть, стройматериалы, сельхозпродукция и транзитные грузы в Армению.

После распада СССР и начала вооруженного конфликта в 1992-1993 годах движение на участке между Ингури и Сухуми было фактически остановлено. Сквозное сообщение Россия - Грузия - Армения через Абхазию прекратилось, а инфраструктура частично пришла в упадок. 2

Восстановление абхазского участка возвратит кратчайший маршрут Россия - Армения

Стоит подчеркнуть, что обсуждение восстановления железнодорожного сообщения через Абхазию ведётся на фоне более широких инициатив по развитию транспортных коридоров на Южном Кавказе.

Одной из таких инициатив является проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) - транзитный коридор, который обсуждается в контексте мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

TRIPP — это переформатированный вариант так называемого Зангезурского коридора, идея которого восходит к советским временам, когда железная дорога соединяла Азербайджан с Нахичеванью через Сюникскую область Армении. После распада СССР и с началом Первой карабахской войны (1992–1994) железнодорожная линия между ними была разобрана, наземное сообщение прекратилось; сейчас попасть в Нахичевань из Азербайджана можно либо самолетом, либо через Иран. После Второй карабахской войны 2020 года Азербайджан вновь начал продвигать концепцию Зангезурского коридора, но столкнулся с сопротивлением Армении, обеспокоенной вопросами суверенитета. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

Что касается железнодорожного сообщения между Тбилиси и Ереваном, то по действующей линии через Садахло продолжают курсировать пассажирские поезда, в том числе ночной поезд Тбилиси - Ереван. Линия входит в сеть Южно-Кавказской железной дороги, управляемой концессионером в Армении, сообщается на сайте “Грузинских железных дорог”.

Однако восстановление именно абхазского участка рассматривается как потенциальное возвращение кратчайшего маршрута Россия - Армения через Грузию. До 1990-х годов этот путь был основным транзитным направлением для армянских грузов и пассажиров, говорится в материале о транспортной изоляции Армении после закрытия части региональных коммуникаций, отмечается в материале издания News.am от 13 февраля.