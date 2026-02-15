Два бойца из Волгоградской области убиты в военной операции

Владимир Владимиров и Сергей Бондарев из Камышинского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1684 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 13 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1682 бойцов из Волгоградской области.

В администрации Камышинского района переданы награды семьям двух убитых участников военной операции, сообщила 13 февраля в своем телеграм-канале районная администрация.

"Медалями Суворова посмертно были награждены рядовой Владимир Михайлович Владимиров и рядовой Сергей Юрьевич Бондарев", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1684 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Камышинского района стало известно 23 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Василий Ичетовкин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата лишь узнавали у нее о ходе поисков.