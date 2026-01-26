Боец из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Василий Ичетовкин из Камышинского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1633 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 22 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1632 бойцов из Волгоградской области.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8500 Не менее 4194 бойцов из СКФО и 4310 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит уроженец села Дворянское Василий Ичетовкин, сообщила 23 января на своем сайте администрация Камышинского района. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1633 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Камышинского района стало известно 16 декабря 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит контрактник Александр Макеев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.