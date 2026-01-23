Военный из Волгоградской области убит в зоне СВО

Евгений Горемыкин убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1632 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 21 января были официально признаны убитыми не менее 1631 военных из Волгоградской области.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8500 Не менее 4194 бойцов из СКФО и 4310 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В ходе специальной военной операции погиб камышанин Евгений Горемыкин, сообщила администрация города в Telegram-канале. Деталей биографии и гибели бойца администрация в сообщении не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1632 комбатанта из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Камышина стало известно 19 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Родион Акрамов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

После того как Путин объявил о "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года, в Волгоградской области и других регионах юга России были зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий. Губернатор признал, что многие мобилизованные не соответствуют критериям, установленным Путиным. Однако заявление главы региона не повлияло на режим мобилизации в Волгограде.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.