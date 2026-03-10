Число бездомных собак в Волгоградской области снизилось

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В прошлом году, по данным комитета ветеринарии Волгоградской области, в регионе было более 17 тысяч бездомных собак, тогда как годом ранее их число превышало 19 тысяч.

Как писал "Кавказский узел", в начале 2024 года власти Волгоградской области отчитались о снижении числа бездомных собак в Волгограде и Среднеахтубинском районе, где произошли нападения не детей. По их данным, в Среднеахтубинском районе зарегистрирована 1301 собака без владельца, в Волгограде - 9716.

В Волгоградской области 9 марта подвели итоги мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных. Комитет ветеринарии региона отчитался, что в 2025 году в области функционировали 11 приютов, 10 из которых принадлежат некоммерческих организация, а один является муниципальным, пишет "Высота 102".

По данным ведомства, с 2023 года число бездомных собак постоянно снижалось. К примеру, по данным на сентябрь 2023 года в регионе их было 21 086, в 2024 - 19 967, а в 2025 - уже 17 240.

48% собак прошли процедуру ОСВВ, то есть были отловлены, стерилизованы, вакцинированы и выпущены обратно. В 2025 году было стерилизовано 3 179 особей. В Волгограде число чипированных собак составляет 62%, а в Волжском - 82%.

На мероприятия по регулированию численности бездомных животных до 2022 года выделялось ежегодно по 10 миллионов рублей из областного бюджета, однако в 2025 году эта сумма выросла до 15 миллионов.

Также комитет сообщил об увеличении числа предостережений о недопустимости нарушения правил обращения с безнадзорными животными. В 2023 году их было выдано восемь, в 2024 - 20. В 2025 также было составлено 42 протокола на жителей, сумма штрафов составила 150 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2024 года в городе Краснослободске собака покусала двух мальчиков, которые играли на детской площадке.