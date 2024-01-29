Волгоградские чиновники отчитались о сокращении числа бездомных собак

29 января 2024, 19:49

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В Волгограде и Среднеахтубинском районе, где произошли нападения бездомных собак на детей, снижается численность безнадзорных собак, заявили представители властей. На людей нападают собаки, выброшенные хозяевами, предположила руководитель местного приюта для животных.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря 2023 года в поселке Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района стая бездомных собак напала на 10-летнего мальчика. Схожий инцидент ранее произошел в Ворошиловском районе Волгограда, где у ворот школы бродячие собаки покусали девочку. Председатель СКР поручил возбудить уголовное дело и проверить, какие меры принимают местные чиновники для отлова бездомных животных.

В Среднеахтубинском районе зарегистрирована 1301 собака без владельца, в Волгограде – 9716, сообщил областной комитет ветеринарии в ответе на запрос корреспондента "Кавказского узла". "В течение последних пяти лет их число сокращается. В 2019 году показатель по Среднеахтубинскому району был более 1,4 тысячи голов, по Волгограду – около 11 тысяч", – сообщили сотрудники профильного комитета.

По данным ведомства, растет доля животных, прошедших вакцинацию и стерилизацию. В областном центре таких уже более 65%, в Среднеахтубинском районе - более 50%, и "работа продолжается на системной основе".

С 2013 года в соответствии с законом Волгоградской области от 15.07.2013 № 94-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области государственными полномочиями Волгоградской области в области обращения с животными в части реализации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" регулирование численности животных без владельцев осуществляется муниципальными районами и городскими округами "в большей мере за счет средств бюджета Волгоградской области, а также использования собственных средств", отмечается в документе.

"Виновность или невиновность должностных лиц устанавливается следственными и судебными органами. Что касается данных по вакцинации, то информация по итогам 12 месяцев еще аккумулируется профильными структурами", - говорится в ответе.

При этом некоторые жители Среднеахтубинского района считают, что число бездомных собак не уменьшилось. "Бегают дворняжки по улицам. Но их количество не меняется. Летом их больше, так как дачники выбрасывают щенят, а к зиме существенно сокращается количество, так как многие гибнут от холода и под колесами автомобилей", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница поселка Фрунзе Елена Андреевна.

"Не сказал бы, что их (собак) много. Кошек да, много, так как их сердобольные бабушки подкармливают, а собаки - то они есть, то разбегаются. Да, есть среди них и агрессивные", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Олег Плиев.

Руководитель приюта для бездомных животных "Дина" Анжела Макарова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ее приют 12 лет работает в Среднеахтубинском районе. Сейчас в вольерах живут около 300 животных, в основном собак. Анжела привела пример из собственной практики: несколько лет назад в ее приют полиция доставила собаку, покусавшую ребёнка и его мать. До сих пор эта собака живет в приюте "Дина".

"Все ее поведение и приметы показывают, что собака была домашней, сидела на цепи. В том, что она напала на людей, виновен, конечно, ее бывший хозяин, который ее выбросил на улицу", - заявила зоозащитница. Она пояснила, что собаки, родившиеся на воле, имеют врождённую боязнь человека и "нападать на людей не могут".

Макарова рассказала, что часто "несознательные граждане" подбрасывают в приют щенков. "Мы перестали принимать животных. И мы не участвуем уже в программе "Отлов, стерилизация, выпуск", потому что она неэффективна, так как поголовье собак растет", - сказала она.

По данным Анжелы Макаровой, в области насчитывается 17 зарегистрированных приютов и "много незарегистрированных", только в Краснослободске их три. "Сейчас можно работать приютам с бездомными животными, так как государство на всех уровнях власти оказывает грантовую помощь", - заметила зоозащитница.

Ответственность за нападение бездомных собак на людей лежит "прежде всего на местных органах власти", так как "они по закону о местном самоуправлении обязаны обеспечивать безопасную среду обитания людей", сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко. "Поэтому если на вас напали бездомные собаки, обращайтесь в прокуратуру и пишите заявление в суд на местную администрацию", - посоветовал юрист.

Иващенко также сослался на "основополагающий" федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" N 498-ФЗ. "Защищать нужно не только людей от агрессивных животных, но и животных от агрессивных людей. Этот закон защищает животных от жестокого обращения и наказывает за пропаганду подобного обращения (статьи 11 и 12)", - сказал он.

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