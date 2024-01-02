Жители Волгоградской области указали на нерешенную проблему с бродячими собаками

02 января 2024, 12:50

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В Среднеахтубинском районе стая бродячих собак напала на ребенка, его родители пожаловались на равнодушие чиновников к проблеме с бездомными животными, после чего следователи завели уголовное дело. Проблема с бродячими собаками остается в регионе острой из-за упущений в законодательстве и отсутствия приютов, заявили жители Волгоградской области, комментируя инцидент в соцсети.

Как информировал "Кавказский узел", 2 мая жители Волгограда записали коллективное видеообращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором выступили против поправок в законодательство, которые разрешат убивать бездомных собак. Комментаторы в YouTube поддержали волгоградцев.

По данным Следкома, 27 декабря в поселке Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района Волгоградской области стая бездомных собак напала на 10-летнего мальчика и едва не растерзала его.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и проверить работу местных чиновники на предмет принятия должных мер по отлову бездомных животных, передал 1 января "Волгоград Онлайн" со ссылкой на информационный центр Следкома.

Схожий инцидент ранее произошел в Ворошиловском районе, где у ворот школы №123 бродячие собаки покусали девочку. Ее родители пожаловались, что руководство учебного заведения дистанцировалось от проблемы, заявив, что собаки покусали ребенка за воротами школы. Но местные власти заверили, что взяли случившееся на контроль, отметило издание.

Пост о том, что в поселке Колхозная Ахтуба бродячие собаки напали на ребенка, был опубликован 1 января в соцсети "ВКонтакте" в паблике "V1.RU | Новости Волгограда", на который подписаны более 83 тысяч пользователей. На 12.50 мск 2 января эта запись набрала 22 отметки с реакцией пользователей и 18 комментариев.

"Менять надо закон об ответственном обращении с животными. От данного закона страдают ни в чем не повинные люди", – заявила Людмила Хаошина.

"Депутаты Госдумы, которые выпустили охранный закон для бродячих собак, должны тоже быть привлечены к ответственности. Разве не так? Более того, в Волгоградской области распространилось бешенство среди бродячих собак", – заявил пользователь Fra Fractal.

"А есть приюты для бездомных собак в городе?" – спросила Нина Штукатурова.

"Ага, деньги "пилят" бюджетные, а собаки гуляют на свободе", – сыронизировал ей в ответ пользователь с ником Машка Порядок.

"Тех, кто подкармливает нужно привлекать, их все знают. Нужна только практика", – считает Арманди Маканов.

"Арманди, кормили и будут кормить. Наши предки тоже помогали собачкам", – ответила ему Маргаритка Дубровина.

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