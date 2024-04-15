Двое детей пострадали при нападении бездомной собаки в Волгоградской области

15 апреля 2024, 04:40

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В городе Краснослободске собака покусала двух мальчиков, которые играли не детской площадке.

Как писал "Кавказский узел", 29 января волгоградские чиновники отчитались о снижении численности бездомных собак в Волгограде и Среднеахтубинском районе, где накануне произошли нападения на детей.

В Среднеахтубинском районе бездомная собака напала на двух детей. Инцидент произошел в Краснослободске около досугового центра "Остров", сообщает 13 апреля "Высота 102".

По данным источника издания, два брата восьми и шести лет играли на детской площадке. Бездомная собака напала на них и покусала обоих в живот, родителям мальчиков пришлось обращаться к врачу.

Сообщение о нападении собак вызвало возмущение местных жителей. Комментаторы в телеграм-канале "Высота 102" призвали власти решить проблему с бездомными собаками. "Уже реально достали эти бродячие псы!" - возмущается пользователь с ником "Я наблюдаю за тобой", а комментатор Елена пожалела, что покусанными оказались дети, а не чиновники.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 декабря 2023 года в поселке Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района стая бездомных собак напала на 10-летнего мальчика. Схожий инцидент ранее произошел в Ворошиловском районе Волгограда, где у ворот школы бродячие собаки покусали девочку. Председатель СКР поручил возбудить уголовное дело и проверить, какие меры принимают местные чиновники для отлова бездомных животных.

31 марта председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения бездомных собак на двух женщин и девочку на улице Карбышева в Волгограде.

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