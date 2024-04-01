Бастрыкин отреагировал на нападение бездомных собак на трех жительниц Волжского

01 апреля 2024, 06:18

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Председатель Следком России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения бездомных собак на двух женщин и девочку на улице Карбышева в Волжском.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря 2023 года в поселке Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района стая бездомных собак напала на 10-летнего мальчика. Схожий инцидент ранее произошел в Ворошиловском районе Волгограда, где у ворот школы бродячие собаки покусали девочку. Председатель СКР поручил возбудить уголовное дело и проверить, какие меры принимают местные чиновники для отлова бездомных животных.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил информацию о нападении стаи бездомных собак на трех человек в Волжском. Представить доклад о результатах проверки должен руководитель СУ СК России по Волгоградской области Василий Семенов, пишет 31 марта "Высота 102".

Нападение бездомных собак на двух женщин и 11-летнюю девочку произошло на улице Карбышева в Волжском 28 марта. На девочку собаки напали возле ее дома. 21-летней девушке собака вцепилась в лицо. 34-летняя женщина также получила рваные раны лица, она решила покормить бездомных собак, которые на нее же и напали, информирует v1.ru.

29 января волгоградские чиновники отчитались о снижении численности бездомных собак в Волгограде и Среднеахтубинском районе, где накануне произошли нападения на детей.

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