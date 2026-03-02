Военный из Волгоградской области убит на Украине

В зоне проведения специальной военной операции был убит житель рабочего поселка Рудня Илья Филимонихин. С начала СВО на Украине официально признаны убитыми как минимум 1703 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 28 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1702 бойцов из Волгоградской области.

В рабочем поселке Рудня состоится прощание с участников специальной военной операции Ильей Филимонихиным, сообщает администрация Руднянского муниципального района Волгоградской области в своем телеграм-канале 1 марта.

По данным местных властей, 30-летний Филимонихин погиб в августе 2024 года при выполнении боевого задания.

Таким образом, официально признаны убитыми как минимум 1703 бойца из Волгоградской области.

В прошлый раз о смерти участников СВО из Руднянского района стало известно 24 февраля. Власти сообщили, что в ходе СВО убит Евгений Баталов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.