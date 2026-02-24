Комбатант из Волгоградской области убит в боевых действиях

Евгений Баталов из Руднянского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1693 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 23 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1692 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Евгений Баталов, сообщила 23 февраля в своем телеграм-канале администрация Руднянского района.

"В зоне СВО при выполнении боевого задания погиб наш земляк Баталов Евгений (20.06.1985 г. — 20.08.2025 г.). Церемония прощания состоится 24.02.2026", - говорится в публикации. Другие подробности в ней не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1693 бойцов из Волгоградской области.

В предыдущий раз о смерти участника СВО из Руднянского района стало известно 22 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Александр Кукин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.