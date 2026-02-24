Названо имя убитого на Украине военного из Дагестана
Руслан Михралиев из Табасаранского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти и силовики официально признали убитыми не менее 1818 бойцов из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 22 февраля чиновники и силовики назвали имена как минимум 1817 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана.
Об открытии в Дюбекской школе мемориальной доски убитому в военной операции Руслану Михралиеву отчиталась 23 февраля администрация Табасаранского района.
Руслан Михралиев на момент начала специальной военной операции проживал в Санкт-Петербурге. В 2024 году он добровольно отправился в зону боевых действий. В одном из боев получил смертельное ранение. Посмертно награжден орденом Мужества, сообщил Telegram-канал администрации.
Согласно информации на доске, Михралиев был убит в сентябре 2024 года. На тот момент ему исполнилось 38 лет.
21 февраля 2026 года администрация Табасаранского района сообщала, что в зоне СВО убит Рашид Магомедханов.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1818 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.
