Росприроднадзор оценил в 11,2 миллиона рублей ущерб от разлива сточных вод в Волгограде

Требование о выплате 11,2 миллиона рублей Росприроднадзор предъявил компании "Концессии водоснабжения" за разлив сточных вод в районе дендрария в Волгограде.

Росприроднадзор зафиксировал разлив сточных вод на почву около волгоградского дендрария Федерального научного центра агроэкологии Российской академии наук.

По данным специалистом ведомства, площадь загрязнения составила 1750 квадратных метров. Лабораторные исследования показали, что в воде превышены концентрации железа, натрия, алюминия, кобальта, магния, сульфат-ионов, хлорид-ионов, нитрат-ионов, нефтепродуктов и фосфора, пишет 27 февраля "Коммерсант".

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора потребовало от ООО "Концессии водоснабжения" возместить нанесенный природе вред на сумму 11,2 миллиона рублей. В случае, если компания не сделает это, ведомство обратится в суд.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе прошлого года суд оштрафовал ООО "Водоканал" во Фроловском районе Волгоградской области на более чем 1,6 миллиона рублей за загрязнение почвы сточными водами из канализационного коллектора.