"Водоканал" в Волгоградской области оштрафован за загрязнение почвы

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Более чем на 1,6 миллиона рублей оштрафовал суд ООО "Водоканал" во Фроловском районе за загрязнение почвы сточными водами из канализационного коллектора.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове признал законным решение взыскать с ООО "Водоканал" в Фроловском районе Волгоградской области более 1,6 миллиона рублей экологического ущерба.

По данным Росприроднадзора, нарушение требований природоохранного законодательства было выявлено во время обследования земельного участка на окраине Фролово. Как выяснилось, из канализационного коллектора на землю вытекала сточная вода, пишет 26 января "Высота 102".

Были взяты пробы как сточной воды, так и почвы, в которых оказалось завышено содержание нефтепродуктов, кобальта, нитратов и фосфатов. Общий ущерб составил один миллион 675 тысяч 674 рубля. ООО "Водоканал" в установленный законом срок ущерб не оплатил, в связи с чем было подано заявление в суд.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле 2022 года администрация Сочи была оштрафована на 500 тысяч рублей за слив неочищенных сточных вод в Черное море.

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