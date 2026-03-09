Трое военных из Ростовской области убиты в зоне боевых действий на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Николай Шурховецкий, Денис Лазарев и Виктор Федоревский из Сальского района убиты в боевых действиях. Число убитых в военной операции бойцов из Ростовской области составило не менее 874 человека.

Как писал "Кавказский узел", к 8 марта чиновники и силовики назвали имена как минимум 871 убитых на Украине военнослужащих из Ростовской области.

О вручении орденов Мужества родным военных, которые были убиты в ходе специальной военной операции сообщила администрация Сальского района в Telegram-канале.

Николай Шурховецкий заключил контракт с Министерством обороны в 2023 году. Рядовой, стрелок-сапер. При выполнении боевых задач убит 3 мая 2024 года. Денис Лазарев заключил контракт с Министерством обороны в 2024 году. Сержант, командир боевой машины. Был убит 4 ноября 2024 года. Виктор Федоревский. Заключил контракт в 2024 году. Рядовой, стрелок-помощник гранатометчика. При выполнении боевых задач убит 28 марта 2025 года.

30 января администрация Сальского района также сообщала, что в зоне СВО убиты Владимир Заплатников, Олег Кукарека и семеро их земляков.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 874 бойца из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.