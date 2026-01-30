×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
01:47, 30 января 2026

Девять военных из Ростовской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Заплатников, Олег Кукарека и семеро их земляков убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 840 убитых там комбатантов из Ростовской области. 

Как писал "Кавказский узел", к 19 января представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми на Украине менее 4194 бойцов из СКФО и 4310 из ЮФО, в том числе 831 - из Ростовской области. 

Имена еще девяти военнослужащих, убитых в зоне боевых действий на Украине, обнародовала администрация Сальского района, отчитываясь о передаче их родственникам посмертных наград. 

Виктор Белан, Андрей Волох, Сергей Груздев, Владимир Заплатников, Олег Кукарека и Игорь Литвинов посмертно награждены орденами Мужества, Николай Балюков, Алексей Васин, Василий Комаров - медалями Суворова. Все они служили в звании рядовых, следует из публикации официального Telegram-канала муниципалитета. Возраст и детали биографий бойцов в сообщении чиновников не приведены. 

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 840 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В декабре администрация Сальского района назвала имена по меньшей мере 20 убитых на Украине военных: 3 декабря чиновники отчитались о передаче посмертных наград семьям восьми бойцов, а менее чем через неделю сообщили о награждении еще 11 убитых

"Кавказский узел" также писал, что на Украине был убит депутат от КПРФ из Мясниковского района Аршак Бардахчиян. 

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Кого защищал мой муж? Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц. На двоих. Это меньше, чем один ребенок получает через ПФР выплаты при потере кормильца", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны". 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

