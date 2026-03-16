Кавказский узел

16:54, 16 марта 2026

Варданян попросил встречи с омбудсменом Азербайджана

Рубен Варданян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В разговоре с семьей бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян попытался передать обращение омбудсмену Азербайджана с просьбой о встрече. По его словам, спустя месяц после окончания судов ни он, ни другие осужденные лидеры Нагорного Карабаха не получили копий приговоров, а связаться с омбудсменом невозможно. Азербайджанская сторона прервала звонок.

Как писал "Кавказский узел", бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, осужденный в Баку на 20 лет лишения свободы, отказался от подачи апелляционной жалобы, пояснив, что не признаёт приговор актом правосудия. 17 февраля Бакинский военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Рубена Варданяна. Подсудимый, который возглавлял карабахское правительство несколько месяцев в период блокады Лачинского коридора, признан виновным в военных преступлениях. На заседании присутствовал адвокат, предоставленный Варданяну властями Азербайджана. Суд бездоказательно признал Варданяна виновным, но надежды на справедливое разбирательство и не было, заявили близкие осужденного.

Суд рассматривал дело бывшего госминистра Нагорного Карабаха с января 2025 года. На финальной стадии процесса Рубен Варданян запретил адвокату выступать и сам произнес заключительную речь, процитировав стихотворения азербайджанских классиков. Свою позицию он объяснил тем, что "это не суд, а судилище", на котором "не было никаких возможностей для нормального судебного процесса".

Семья Рубена Варданяна в его официальном Telegram-канале распространила запись телефонного разговора с ним. 13 марта во время разговора с семьёй  Варданян попытался передать публичное обращение к омбудсмену Азербайджана Сабине Алиевой. Звонок был принудительно прерван. Это обращение стало вынужденным шагом: в течение десяти предшествующих дней Рубен безуспешно пытался связаться с ней через адвоката, письменные обращения и телефонные звонки.

Суды прошли месяц назад. До сих пор ни Рубен, ни другие армянские заключённые не получили официальных текстов приговоров - ни на русском, ни на армянском, ни на азербайджанском языках. Им неизвестно, по каким статьям они осуждены, когда и куда они будут переведены, говорится в сообщении.

"Мы глубоко обеспокоены сложившейся ситуацией. Отсутствие достоверной информации о положении армянских заключенных, ликвидация независимых правозащитных механизмов в Азербайджане - в том числе уход Международного комитета Красного Креста - лишают всех пленных какой-либо институциональной защиты. Мы также опасаемся, что даже короткие телефонные звонки - единственный сохранившийся способ связи - могут быть прекращены", - говорится в сообщении.

Я не могу получить приговор уже месяц: ни на русском, ни на армянском, ни на азербайджанском, я не знаю, за что меня осудили и по каким статьям

В своем обращении, запись которого распространила семья, Варданян говорит, что за последние 10 дней, несмотря на все усилия – и через адвоката, и через написание заявлений, и попытки позвонить – не смог  дозвониться омбудсмену.

"Мне, к сожалению, не дают возможности обратиться к вам, чтобы вы – единственная, кто мог бы в данной ситуации там… Я не могу получить приговор уже месяц: ни на русском, ни на армянском, ни на азербайджанском - я не знаю, за что меня осудили и по каким статьям. Я прошу вас о встрече, чтобы иметь возможность это все обсудить. Потому что, к сожалению, Красный Крест ушел. Здесь нет никакого другого института, который мог бы быть с нами на связи", - заявил Варданян. В процессе разговора ему запретили передавать обращение к омбудсмену, а затем звонок был прерван, пишет семья.

Напомним, Рубен Варданян лишь в сентябре 2022 года объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах, чтобы поддержать местных жителей, находящихся "в тяжелом психологическом состоянии". В октябре 2022 года Варданян согласился возглавить правительство, а госминистром стал 4 ноября 2022 года. Однако уже 23 февраля 2023 года Варданян был отправлен в отставку, пробыв в должности госминистра менее четырех месяцев. В этот период Варданяну пришлось искать решения проблем, с которыми столкнулись жители Нагорного Карабаха из-за блокады Лачинского коридора.

Позднее в бакинском суде защита Варданяна указывала, что обвинение инкриминирует ему события, которые произошли в том числе за много лет до его приезда в Карабах.

Об этом же давали показания в суде и признанные потерпевшими граждане Азербайджана. В частности, они рассказали об обстрелах в Кельбаджарском районе, который перешел под контроль Баку еще в 2020 году, и в Зангиланском районе, который также был занят Азербайджаном в 2020 году.

В том же суде с января 2025 года рассматривалось дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха, задержанных в сентябре-октябре 2023 года. Им были предъявлены обвинения по 20 статьям Уголовного кодекса, в том числе в военных преступлениях. Все подсудимые отказались признать вину, но 5 февраля суд приговорил их к пожизненным и длительным срокам лишения свободы.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха" и "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
