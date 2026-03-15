Житель донской станицы обвинен в демонстрации экстремистской символики

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвинение в публичной демонстрации экстремистской символики предъявлено жителю станицы Егорлыкской из-за татуировок с восьмиконечными звездами.

Против 36-летнего жителя станицы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций).

По данным следствия, в прошлом году он, находясь во дворе дома, продемонстрировал татуировку с экстремистской символикой. Ранее он уже привлекался с административной ответственности за демонстрирование своих татуировок с изображением восьмиконечных черно-белых звезд. Кроме того, ранее он был судим, пишет 14 марта 1rnd.ru.

Региональное МВД также сообщило, что мужчина не только демонстрировал упомянутую символику, но и призывал станичников к ненависти и вражде между разными социальными группами.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 11 марта суд в Буйнакске приговорил местного жителя к условному сроку за демонстрацию в соцсетях символики запрещенного экстремистского движения.

