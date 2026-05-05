Высокопоставленный госслужащий задержан в Грузии по делу о шпионаже
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
По обвинению в шпионаже задержан Георгий Удзилаури, который до последнего времени руководил управлением по связям с общественностью следственной службы Минфина Грузии. Ранее он работал в группе компаний Cartu Group, принадлежащей Бидзине Иванишвили.
Как писал "Кавказский узел", в конце апреля сотрудники департамента контрразведки задержали гражданина Грузии за шпионаж в пользу иностранных спецслужб, еще двоим было предъявлено обвинение заочно.
Департамент контрразведки Службы государственной безопасности задержал по обвинению в шпионаже гражданина Грузии, заявил сегодня на брифинге первый замглавы ведомства Лаша Маградзе. По его словам, речь идет о чиновнике, который занимал высокую должность в одном из государственных ведомств.
Задержание подозреваемого в сборе информации для иностранных спецслужб стало, как отметил Маградзе, результатом "нескольких месяцев контрразведывательных мероприятий". Чиновник действовал "против интересов страны" используя свое текущее служебное положение, а также ранее занимаемые должности и личные связи в различных ведомствах.
"У задержанного были систематические контакты с представителем спецслужбы иностранного государства, организованные на высоком уровне конспирации. Встречи планировались с использованием зашифрованной двусторонней связи и проводились в различных локациях", - подчеркнул Маградзе.
Информация, передаваемая спецслужбе иностранного государства, включала секретные данные, связанные с текущими политико-экономическими процессами в Грузии, ситуацией в силовых ведомствах и структурах безопасности, информацией об этнических и религиозных меньшинствах.
Также Маградзе заявил, что задержанный по заданию представителя спецслужбы иностранного государства работал над созданием информационных платформ, привлечением представителей медиа и использованием этой сети для получения информации разведывательного характера, в том числе по странам региона.
"Расследование по делу ведется по части первой статьи 314-й Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет", - цитирует представителя СГБ Грузии Interpressnews.
Следственная служба министерства финансов подтвердила информацию о задержании Георгия Удзилаури по обвинению в шпионаже, который возглавлял отдел по связям с общественностью этого ведомства. Задержанный шпионил в пользу одного из европейских государств, информировала со ссылкой на свои источники телекомпания Rustavi2.
Ранее Георгий Удзилаури занимал пост руководителя отдела по связям с общественностью группы компаний Cartu Group, принадлежащей Бидзине Иванишвили, уточнило издание Tabula.
