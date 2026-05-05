23:02, 5 мая 2026

Высокопоставленный госслужащий задержан в Грузии по делу о шпионаже

Кадр задержанного в Тбилиси по подозрению в шпионаже. Фото: TV Pirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/kriminali/126948-jashushobis-braldebit-magalchinosani-daakaves

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По обвинению в шпионаже задержан Георгий Удзилаури, который до последнего времени руководил управлением по связям с общественностью следственной службы Минфина Грузии. Ранее он работал в группе компаний Cartu Group, принадлежащей Бидзине Иванишвили.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля сотрудники департамента контрразведки задержали гражданина Грузии за шпионаж в пользу иностранных спецслужб, еще двоим было предъявлено обвинение заочно.

Департамент контрразведки Службы государственной безопасности задержал по обвинению в шпионаже гражданина Грузии, заявил сегодня на брифинге первый замглавы ведомства Лаша Маградзе. По его словам, речь идет о чиновнике, который занимал высокую должность в одном из государственных ведомств. 

Задержание подозреваемого в сборе информации для иностранных спецслужб стало, как отметил Маградзе, результатом "нескольких месяцев контрразведывательных мероприятий". Чиновник действовал "против интересов страны" используя свое текущее служебное положение, а также ранее занимаемые должности и личные связи в различных ведомствах.  

"У задержанного были систематические контакты с представителем спецслужбы иностранного государства, организованные на высоком уровне конспирации. Встречи планировались с использованием зашифрованной двусторонней связи и проводились в различных локациях", - подчеркнул Маградзе.

Информация, передаваемая спецслужбе иностранного государства, включала секретные данные, связанные с текущими политико-экономическими процессами в Грузии, ситуацией в силовых ведомствах и структурах безопасности, информацией об этнических и религиозных меньшинствах.

Также Маградзе заявил, что задержанный по заданию представителя спецслужбы иностранного государства работал над созданием информационных платформ, привлечением представителей медиа и использованием этой сети для получения информации разведывательного характера, в том числе по странам региона.

"Расследование по делу ведется по части первой статьи 314-й Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет", - цитирует представителя СГБ Грузии Interpressnews.

Следственная служба министерства финансов подтвердила информацию о задержании Георгия Удзилаури по обвинению в шпионаже, который возглавлял отдел по связям с общественностью этого ведомства. Задержанный шпионил в пользу одного из европейских государств, информировала со ссылкой на свои источники телекомпания Rustavi2.

Ранее Георгий Удзилаури занимал пост руководителя отдела по связям с общественностью группы компаний Cartu Group, принадлежащей Бидзине Иванишвили, уточнило издание Tabula.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
